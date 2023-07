Gian Maria Sainato parla della sua vita privata e aggiunge: "Potrei far parte del ‘GF Vip’"

Il sogno di Gian Maria Sainato di prendere parte alla prossima edizione del “Grande Fratello”, il reality show condotto da Alfonso Signorini, potrebbe diventare ben presto realtà. Difatti già l’influencer, durante una chiacchierata con gli altri naufraghi a “L’isola dei famosi”, non aveva nascosto che avrebbe accettato ben volentieri di prendere parte al programma in onda su Canale 5.

Infatti, in una recente intervista al sito “Fanpage”, ha dichiarato: “Ti dico che il mio agente è già in contatto con la produzione (del GF n.d.r). Ci sono stati dei complimenti e un feedback positivo per come ho gestito l’esperienza dell’Isola e per la persona che è venuta fuori. Non posso dire altro”.

La sfera privata di Gian Maria Sainato

Si parla poi della sua vita privata, ammettendo di essere pansessuale, cioè l’attrazione emozionale, romantica e sessuale verso un individuo, senza dare importanza al sesso e al genere. Ci tiene a precisarlo poiché, in passato, aveva dichiarato di provare interesse solamente verso gli uomini, mentre poi le cose sono cambiate con il tempo.

Spostando poi l’attenzione verso la sua avventura a “L’isola dei famosi”, Gian Maria parla del suo rapporto con Cristina Scuccia: “Mi ha detto di essere single e mi ha chiesto se lo fossi anch’io. Poi, ha voluto sapere se fossi più preda o predatore. Io ho risposto preda e lei mi ha detto di essere predatrice. Mi ha chiesto se cerco qualcuno e ha commentato: “Sei un bel ragazzo, educato, gentile, hai dei bei modi, sono sicura che troverai”. Non me l’aspettavo, non si sbilancia mai. Anche gli altri hanno intuito il suo interesse, tanto che Helena le ha chiesto: “Ma è vero che ti piace Gian Maria?”, lei si è alzata e se n’è andata senza rispondere”.

Per questo motivo non nasconde di essere rimasto molto meravigliato quando ha scoperto che Cristina è già fidanzata con un’altra ragazza. Una volta finita “L’isola dei famosi” comunque non si sono sentiti più e Gian Maria sottolinea che il suo interesse si era già affievolito quando li hanno divisi ed è dovuto andare due settimane a Playa Sant’Elena.