Giacomo Urtis promette nuovi interventi e aggiunge: "Sono molto corteggiato da uomini etero"

Giacomo Urtis non ha mai nascosto una certa passione per i ritocchi. In passato si è fatto asportare il grasso in eccesso, si è fatto scolpire il corpo: ha rimodellato il lato B, bicipiti, tricipiti, addominali e pettorali, mentre ultimamente su Instagram ha annunciato di essersi sottoposto al “Lip Lift“, operazione che serve a donare una forma più armoniosa alla bocca e in particolare del labbro superiore.

Ora, in una recente intervista al settimanale “Novella 2000“, ha rivelato di essere pronto nuovamente a mettersi sotto i ferri, ma non vuole svelare ulteriori dettagli ai suoi numerosi seguaci: “Non do approfondimenti, è una sorpresa. Vi anticipo solo che ha a che fare col viso“.

La lunga intervista rilasciata da Giacomo Urtis

Rispondendo a delle presunte accuse in cui viene sottolineato come Giacomo si stia ispirando a Ilary Blasi, l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” risponde con ironia affermando che molto probabilmente è l’ex moglie di Francesco Totti a ispirarsi a lei poiché, durante “L’isola dei famosi”, avrebbe sfoggiato un taglio dei capelli molto simile ai suoi.

Ritornando invece a parlare dei suoi ritocchi, Giacomo Urtis non pare essere interessato a modificare nuovamente il suo fisico, asserendo con la massima gioia di essere arrivato al punto desiderato. Sui generi invece rivela che a volte si sente Giacomo e ogni tanto Jenny ma anche gli altri, riferendosi a lui come una donna, a volte lo mandano in confusione.

Sulla sua vita sentimentale, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia”, Giacomo rivela di non essere pronto a impegnarsi in maniera seria: “Sono molto corteggiata da uomini etero, e talvolta mi capita di ricambiare l’interesse, salvo poi stufarmi per la loro ostinazione a mantenere il piede in due staffe. Ad alcuni ho chiesto: “Se mi ami, perché non lasci la tua ragazza?“. Mi hanno risposto: ‘Perché mi fa pena’. Come si può portare avanti una storia in nome della compassione? Io non potrei mai, ho bisogno di passioni travolgenti”.