GFVIP, Lisa Fusco furiosa grida al complotto: "Mi hanno eliminata per la mia amicizia con Barbara D’Urso"

Lisa Fusco, la prima concorrente eliminata al Grande Fratello Vip, è iraconda: dopo aver perso al ballottaggio contro Enrico Silvestrin, la napoletana ha sferrato dardi infuocati al vento, in primis contro “Le Bimbe” di Giulia De Lellis.

Al portale 361Magazine ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno ben comprendere il suo astioso stato d’animo: secondo la Fusco, sarebbe stata punita ed eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip per la sua amicizia con Barbara d’Urso aggiungendo che Alfonso Signorini ha le sue belle colpe. “Doveva difendermi perchè sono sempre stata dalla parte degli omosessuali e invece mi ha fatto fuori con le sue affermazioni. I conduttori mi hanno detto, prima di entrare, di preparare le mie nomination“.

Lisa Fusco vittima di un complotto

La soubrettina crede che dietro la sua eliminazione vi sia addirittura un vero complotto ordito da numerose forze oscure. Gli antichi dissapori generatisi l’anno scorso, quando l’ex fidanzata di Andrea Damante ha partecipato alla seconda edizione del GFVip, sarebbero parte in causa nella sua estromissione. I gestori delle pagine social del fanclub di Giulia De Lellis hanno negato ogni loro coinvolgimento nella sua eliminazione al televoto, ma Lisa non cede e continua ad osservare che quel messaggio aereo che ha solcato Cinecittà abbia generato l’ira funesta de Le Bimbe pronte alla vendetta.

Lunedì scorso, appena uscita dalla Casa, ha affermato che i responsabili della sua eliminazione sono appunto Le Bimbe di Giulia De Lellis: “Mi hanno scritto che si sarebbero vendicate di me facendomi uscire non appena fossi andata in nomination”. Lisa Fusco sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, sabato 6 ottobre, e a Domenica Live il 7 ottobre: si dice pronta a rilasciare scottanti rivelazioni riguardo la sua eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip.

La soubrettina ha, inoltre, affermato inviperita: “Mi hanno punito per la mia amicizia con Barbara D’Urso. Mara Venier mi ha bloccato anche su Instagram. Sono pronta anche all’uscita definitiva dal mondo della tv. Il Gf vip era il mio sogno, ma a questo punto rinuncerò per sempre alla tv!”. Pare difficile credere a questa ultima dichiarazione.