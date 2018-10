GFVIP, Ivan Cattaneo senza freni diffama Elia Fongaro: "E’ protetto da un amante potente". Su Twitter esplode la bufera

Ivan Cattaneo, parlando lungamente di Fongaro, si è lasciato andare ad alcune considerazioni decisamente choccanti: ha sostenuto che Elia sia protetto da un amante estremamente facoltoso. “Può darsi che abbia un amante molto potente fuori. Lui non voleva venire, è stato spinto. Dice che non lo aveva previsto. Non amante sentimentale… Va beh non posso parlare qua, facciamo la rivoluzione. Può darsi che mi sbagli, ma mi sono fatto un’idea. Me la tengo per me. Chi può essere non lo dirò mai”. I cinguettii su Twitter sono esplosi e in generale il pubblico ha condannato l’atteggiamento del cantante.

Ivan, non pago, ha rincarato la dose affermando che Elia gli ha fatto capire che non gli interessa il Grande Fratello, e che snobba la possibilità di diventare famoso, indeciso com’è su cosa voglia fare da grande. L’artista ha continuato sostenendo che Fongaro ha avuto una bella spinta per entrare nel reality, l’hanno convinto ad attuare tale scelta.

Cattaneo ha, quindi, fatto alcune ipotesi su chi sia realmente il velino: “Poi è molto ondulato come personalità, ieri sera era molto strano. Mi toccava, mi provocava. Ma bene anche. Però non era lui. Eravamo in giro nei corridoi. Mi abbracciava, mi stringeva.” Del resto lo aveva già detto che Elia era quello che lo incuriosiva di più. Convinto delle proprie intuizioni il cantante di “Una zebra a pois” ha sentenziato perentorio che, del resto, all’interno della Casa non gli piace alcuna ragazza, e anche se ciò non vuol dire necessariamente che sia gay, secondo lui, potrebbe anche esserlo, in maniera, però, diversa.

Ivan, sottolineando che fra lui ed Elia non vi è niente di sentimentale, almeno per adesso, ha rimarcato che tutte le mattine quando si svegliano allungano la mano per toccarsi: “Con lui penso che fuori possa succedere qualcosa, con gli altri no. ” Secondo il suo pensiero illuminato usciti dalla Casa potrebbe nascere qualcosa anche se percepisce la presenza di un ostacolo: “Un amante. Maschile o femminile? Eh! Io lo frequenterei fuori e otterrei molto di più di quello che ottengo qui dentro”.

L’attacco social contro Ivan Cattaneo

Su Twitter i cinguetii sono esplosi, molti chiedono l’eliminazione del cantante sentenziando che Ivan ha rilasciato considerazioni inaccettabili, dando del prostituto ad Elia: “È un accusa gravissima. Una delle peggiori sentite al GF“.

Altri hanno affermato che Cattaneo diventa ogni giorno più imbarazzante, deve essere buttato fuori immediatamente. Per molti internauti Ivan si è reso protagonista di una diffamazione bella e buona e tutti si augurano che il velino venga a sapere cosa è accaduto e cosa ha detto il cantante.