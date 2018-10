GFVIP, i social sperano nell’eliminazione di Ivan Cattaneo: "Un manico, anche se lo fa un omosessuale è aggressione"

Ivan Cattaneo potrebbe essere il prossimo eliminato al Grande Fratello Vip 3: il cantante è stato duramente contestato per l’atteggiamento eccessivo intrattenuto durante la prova ricompensa. Il gioco, anticipato alle 22.45, ha visto Cattaneo come indiscusso protagonista: “Io sono un grande inghiottitore erotico” ha osservato avvolto dalle risatine di Ilary Blasi che non ha cercato minimamente di arginare la già strabordante situazione .”Abbiamo visto le tue slinguazzate di questa settimana” ha aggiunto, addirittura, la conduttrice.

La prova verteva nel passarsi cibi vari ed eventuali di bocca in bocca per poter innalzare la somma settimanale a disposizione degli inquilini. I doppi sensi, e le numerose volgarità gratuite, atte ad innalzare una serata fiacca ed il calo di ascolti, sono culminati in vere e proprie molestie mistificate da impertinenze goliardiche. Il cantante di “Una zebra a pois” ha preso a strizzare un capezzolo a Walter Nudo mentre lo stava – forzatamente – slinguazzando ed, a seguire, ha sbavato nel palato di Elia Fongaro in occasione della noce passata di bocca in bocca.

L’ex velino ha ridimensionato l’atto: “Domani chiedo il test di gravidanza“. La scenetta patetica è finita con Ivan con un mega cetriolo tra i denti. Nella seconda parte della prova per il budget settimanale, Cattaneo è stato collocato – di nuovo – fra due ragazzi: Stefano Sala e Fabio Basile. Il cantante ha rifilato un morso lumacoso sulle labbra del primo, parso visibilmente infastidito.

I social attaccano Cattaneo

Su Twitter, in particolar modo, si chiede a gran voce l’uscita di Ivan: “Anche se lo fa un omosessuale è aggressione. E’ ora che la finiate di considerare gli omosessuali dei santi.” Un utente ha rimarcato: “A me Cattaneo ieri non ha fatto ridere quando forzava il bacio con gli altri concorrenti, non è che se uno è omosessuale gli è permesso tutto. Lo avesse fatto un etero avremmo parlato di “aggressione“.

Qualche internauta ha sostenuto che ancora una volta è stato riproposto lo stereotipo trito e ritrito, i gay non sono certo tutti come Ivan Cattaneo. Uno spettatore ha affermato che se un eterosessuale l’avesse fatto ad una donna si sarebbe gridato alla molestia e che si è verosimilmente davanti a due pesi e due misure, se non si è gay friendly, secondo lui, si è automaticamente omofobi.