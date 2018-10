GFVip 3, Eleonora Giorgi e le accuse a Maria De Filippi: la replica del figlio Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro lunedì scorso 14 ottobre 2018, ha fatto una sorpresa a sua mamma Eleonora Giorgi presentandosi in Caverna e rubandole un bacio al posto di Stefano Sala. Dopo gli abbracci di rito e le raccomandazioni dovute, Eleonora è rientrata in casa scampando alla nomination che invece ha visto l’uscita di Enrico Silvestrin.

A fine puntata, l’attrice parlando appunto del figlio e del suo lavoro con Maria De Filippi e la Fashino, ha rivelato che la presentatrice pagherebbe miseramente Paolo per la sua conduzione ad Amici e quest’ultimo sarebbe addirittura costretto a fare un altro lavoro per sbarcare il lunario. “Paolo adesso lavora anche ad Amici, Maria De Filippi l’ha preso per il daytime. Da Novembre riparte e lavorerà ancora per Maria. Solo che loro lo pagano pochissimo e quindi lui per arrotondare lavora anche in produzione fino alla sera” aveva infatti svelato Eleonora.

A dire la sua sulla polemica scatenata proprio dalla madre ecco che interviene direttamente Paolo Ciavarro che, attraverso il suo profilo Instagram, ha parlato in modo chiaro sperando di mettere un punto a queste illazioni: “Evidentemente la reclusione dà le traveggole. Sono contento, orgoglioso e soddisfatto del mio lavoro e di quanto percepisco. Ci tenevo a dirlo” ha infatti chiosato il ragazzo.

Da quanto si evince Paolo ha voluto mantenere le distanze dalle parole pronunciate da sua madre durante il post diretta soprattutto perchè nella prossima edizione di Amici lo vedremo nuovamente nella conduzione accanto a Marcello Sacchetta. Il polverone mediatico alzato da mamma Eleonora sicuramente ha messo in cattiva luce Queen Mary che, invece, è sempre stata lodata per la sua vicinanza ai giovani e per aiutarli soprattutto nel lavoro.

Sicuramente Eleonora Giorgi verrà chiamata da Ilary e Alfonso a dare delle spiegazioni in merito e non è detto che lo faccia direttamente in studio dal momento che sembra non essere molto apprezzata dal pubblico.