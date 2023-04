GF Vip, Nikita Pelizon lancia una frecciatina a Luca Onestini e parla delle coppie nate nella casa

Nikita Pelizon, la vincitrice della settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ha rilasciato una lunga intervista a “Casa Chi”, nella quale parla soprattutto del suo rapporto con Luca Onestini e delle coppie che sono nate nel corso dei mesi nella casa più spiata d’Italia.

Parlando in generale del suo ritorno alla vita di tutti i giorni Nikita, come riporta testualmente il sito “Isa & Chia“, ammette di averci messo un po’ di tempo prima di abituarsi: “Speravo in diversi messaggi, dopo 6 mesi che non usi WhatsApp ti cancella tutti i messaggi ricevuti mentre eri dentro. Quindi non ho ricevuto proprio niente”.

Il suo rapporto con Luca Onestini

Nel corso dei mesi Nikita si è avvicinato sempre di più a Luca mentre l’ex tronista di “Uomini e Donne”, dopo un periodo in cui sembrava aver aperto a una conoscenza importante con lei, si è ritirato indietro. Nelle ultime settimane nella casa però, dopo che entrambi si sono ignorati, hanno deciso di riavvicinarsi nuovamente, ma a quanto pare i loro rapporti fuori sono diventati nuovamente freddi.

Questa decisione, come rivela Nikita, sarebbe stata presa da Luca: “Non ho ancora capito questo avvicinamento a fine percorso a cosa fosse dovuto. Se era per passare da santo o veramente perché voleva andare avanti. Secondo me è la prima a questo punto perché sennò non è possibile che poi non mi saluti o insomma questi comportamenti qua. Non ci siamo sentiti ma non vi nego che gli parlerò, non me ne frega niente”.

Il parere di Nikita sulle coppie nate nel GF Vip

La settima edizione del reality viene ricordata soprattutto per i comportamenti aggressivi tenuti da molti vipponi, mentre Nikita ha tenuto sempre un comportamento pacato negli studi di Cinecittà. Secondo la Pelizon la vera natura dei suoi compagni di viaggio si è visto quando è iniziata a crearsi una distinzione tra loro.

Sulle coppie nate nella casa invece non si sbilancia più di tanto, rivelando come di vedere Micol Incorvaia davvero innamorata di Edoardo Tavassi, ed ha lo stesso parere sugli “Oriele“: “Oriana e Daniele sempre personalmente penso che sono bellini, mi piace questo lato sensibile che esce da parte di entrambi”.