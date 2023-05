GF Vip 8, Nikita Pelizon parla dell’eventualità di diventare opinionista

Come annunciato da Alessandro Rosica, in arte “Investigatore Social“, Nikita Pelizon ben presto sbarcherà in Honduras per una breve ospitata nel reality show de “L’isola dei famosi” in onda su Canale 5. La vincitrice della settima edizione del “Grande Fratello Vip” non sarà una nuova concorrente ma, come successo per Asia Argento con la sorella Fiore, andrà come ospite per rincuorare l’amica Helena Prestes.

Nikita però sta pensando anche al suo futuro televisivo, oltre alle breve ospitate nei vari reality show. In una recente intervista rilasciata al sito “Super Guida Tv” l’ex vippona ammette che, in caso di una chiamata da parte di Alfonso Signorini, accetterebbe volentieri di diventare opinionista dell’ottava edizione del “Grande Fratello Vip”.

Le parole di Nikita Pelizon

La Pelizon ha affermato con decisione che sarebbe sicuramente un’opinionista particolare, ma ammette di non aver mai riflettuto su questa possibilità. Aggiunge poi che non si è mai vista come opinionista e che di conseguenza non riesce a immaginarsi come tale. Dichiara però che sarebbe sicuramente un’esperienza costruttiva e interessante.

La diretta interessata ammette di aver ricevuto già alcune proposte interessanti e non esclude che possa tornare in TV nel prossimo futuro: “Posso dire che desidero tantissimo lavorare un po’ nella musica, quindi ci tengo a far uscire qualche canzone (sono stata in studio la scorsa settimana), ci tengo a fare la mostra dei quadri, ci tengo a continuare con il mio progetto di Hunika, con tutte le mie idee per le nuove collezioni… Sto lavorando principalmente sui miei progetti e sono stra-gasata di vedere i risultati di tutto ciò che sto seminando”.

Parlando invece di Helena Prestes il suo unico consiglio che le riesce a dare è quello di lasciar passare e delegare rivelando come, anche se a lei piace gestire e fare tutto da solo, ma è praticamente impossibile farlo in gruppo. Nikita, infine, non esclude una sua possibile partecipazione come concorrente de “L’isola dei famosi”, sottolineando però la sua poca simpatia per i mosquitoes.