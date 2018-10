Gemma Galgani, pioggia di critiche per la dama di Uomini e Donne: "Che le interessi la seggiolina come dice Tina?"

Gemma Galgani, la popolare protagonista della versione over del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne“, è nuovamente sotto i riflettori della cronaca per le numerose ed aspre critiche ricevute da buona parte del popolo del web e dei fan del programma condotto da Maria De Filippi, sempre più dubbiosi delle sue reali intenzioni.

Se da un lato l’opinionista del dating show Tina Cipollari non passa giorno senza attaccare e mettere in difficoltà la dama torinese, svelando anche delle indicrezioni riguardanti alcune frequentazioni della dama con un uomo fuori dal programma, dall’altra parte c’è il popolo del web, che ora più che mai punta il dito sulla credibilità della Galgani.

Gemma nell’occhio del ciclone

Sono tante, davvero troppo le critiche che la Galgani sta ricevendo sui principali social network di condivisione dopo le ultime puntate del Trono Over. Da anni ormai “Gem” è la protagonista indiscussa del parterre femminile, dove ha fatto sognare e ben sperare molte donne che nelle sue vicende sentimentali hanno rivisto parte della propria vita.

Negli ultimi tempi però anche chi fino a qualche tempo fa la sosteneva, ora incomincia ad avere dei dubbi, in particolar modo per il comportamento che Gemma sta avendo con il cavaliere Rocco, un modo di fare che non sembra affatto piacere ai telespettatori e che sembra più una presa in giro che altro.

Tra i tanti commenti che si leggono sul web al riguardo c’è chi sottolinea il fatto che Gemma sembra cambiata, non nel look bensì nel comportamento: “Fino allo scorso anno, se qualcuno le avesse fatto i gesti d’amore che Rocco sta facendo per lei, si sarebbe innamorata follemente” – per poi continuare scrivendo – “Ora, invece, quasi li disdegna” – quindi il dubbio finale – “Che le interessi davvero la seggiolina come dice Tina?“. Parole a cui fanno eco quelle di un altro utente che scrive: “Gemma sei diversa, più astiosa. Ma come mai?”.