Gemma Galgani lascia senza parole e ammette: "Penso ancora a Marco Firpo"

Gemma Galgani sta ricaricando le batterie in vista della nuova stagione di “Uomini e Donne”. La dama torinese è nel parterre del trono over da più di 10 anni e non ha ancora trovato l’anima gemella. Secondo Tina Cipollari e non solo, la Galgani non troverà mai la persona giusto soprattutto perché è alla ricerca di uomini più giovani.

Si sta godendo la sua estate, Gemma. Un’estate rilassante e tranquilla, dove come essa stessa ha ammesso, si sta ritrovando a pensare a una persona, una sua vecchia fiamma all’interno della trasmissione: Marco Firpo. Proprio l’estate che sta vivendo l’ha portata a ripensare al suo ex, col quale aveva intrapreso una storia d’amore importante ma stili di vita troppo differenti li avevano portati a separarsi.

Intervistata dal magazine di “Uomini e Donne”, Gemma ha ammesso di aver ripensato con insistenza a Marco. “Il mio pensiero ultimamente è andato spesso a Marco (Firpo ndr.). Ricordo una situazione molto romantica, nel periodo della nostra frequentazione. Forse anche per lo scenario estivo, mi passa ogni tanto in queste quell’immagine, insieme a Marco“, queste le sue parole.

La Galgani ha indubbiamente spiazzato con le sue parole, che stia pensando di preparare il terreno per la prossima stagione di “Uomini e Donne” e richiamare Marco in studio? Se così fosse, lo scontro con Tina non è assicurato, di più! Nel mentre la dama ha anche ammesso che le mancano molto le sue sorelle, dato che da quando è scoppiata la pandemia si è trasferita da Torino a Roma.

Presto la aspetta un weekend alle terme con Ida Platano, anch’essa dama e sua grande amica conosciuta proprio a “Uomini e Donne”. La Galgani ha inoltre ammesso che non rimprovera nulla al suo percorso nel talk show. Lei è una persona che tutto ciò che sente di fare lo fa, pertanto il suo bilancio è sempre più che positivo.