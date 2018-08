Gegia si dichiara a Giorgio Manetti e svela: "Quando lo vedo mi si accende tutto. Vorrei conoscerlo!"

Gegia si sfoga e lo fa attraverso una lunga intervista del settimanale Spy dove rende nota la sua passione sfrenata nei confronti di Giorgio Manetti il cavaliere protagonista del Trono Over di Uomini e Donne il programma di Maria De Filippi. Il gabbiano, che ormai sembra essere single e felice dopo la fine della sua relazione con Gemma Galgani, è ancora in cerca dell’amore della sua vita alla corte di Queen Mary.

Gegia sembra veramente pronta a tutto pur di conoscere Giorgio tanto da dichiarare: “Quando lo guardo mi si accende tutto. Da anni non mi perdo una puntata. Io però guardo la versione Over, i vecchietti insomma. Anzitutto sono spunto di cabaret, perché sono dei personaggi eccezionali del popolino di paese. Maria, poi, ha un’intelligenza superiore alla media” ha infatti chiosato l’attrice.

Già invitata da parte della redazione del programma, che le aveva espressamente chiesto di partecipare alle puntate per corteggiare proprio Giorgio, la comica ha risposto di no ma svela che se fosse Maria in persona a chiederglielo, non esiterebbe di certo ad accettare: “Anni fa avevo fatto una cosa del genere a Se… a casa di Paola, dalla Perego, ma mi avevano fatta corteggiare da quattro vecchi e mi sono vergognata”.

Gegia non nasconde nemmeno un interesse particolare per il mondo della politica e, in particolare, nei confronti del neo Ministro dell’Interno Matteo Salvini. L’attrice infatti racconta di aver puntato su di lui in tempi non sospetti e di sostenerlo ancora oggi visto che le avevano proposto di candidarsi alla Regione Puglia proprio con la Lega.

Pur rifiutando, Gegia, non nega la possibilità di provarci fra qualche anno e con tutti i crismi ma nel frattempo non ci resta altro che aspettare la nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne per vedere se l’attrice si presenterà nel parterre come ennesima corteggiatrice di Giorgio Manetti.