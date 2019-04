Gay in rivolta contro Povia: ostacolato il suo concerto di beneficenza

Intorno alla figura di Giuseppe Povia orbita una reazione di massa da parte delle associazioni gay. Sulle loro rispettive pagine Facebook, le associazioni “ArcellaTown” e “ArcellaGround” hanno organizzato una protesta volta a boicottare il concerto di beneficenza di Povia, previsto per il 12 maggio 2019 presso il Teatro dei Padri Rogazionisti di Arcella, quartiere di Padova. I manifestanti hanno urlato tutta la loro ostilità contro il cantautore milanese, già precedentemente tacciato di omofobia.

Sulla propria pagina Facebook, l’associazione gay ArcellaTown ha pubblicato un esplicito messaggio: “Gentilissimo Giuseppe Povia, vogliamo solo farti sapere che tu, all’Arcella, non sei il benvenuto”. Un post, letto da circa 11.500 utenti, che ha scatenato l’impeto furioso degli omosessuali di tutt’Italia.

Al post dell’ArcellaTown, si è aggiunto anche quello dell’associazione ArcellaGround: “Ci accodiamo volentieri al giudizio già espresso da ArcellaTown: per quanto ci riguarda, Giuseppe Povia, non è il benvenuto all’Arcella. Non ci parlate di anticostituzionalismo, radical chicchismo o boiate varie: noi non stiamo impedendo a nessuno di suonare, stiamo esprimendo un giudizio sulle qualità morali del cantante”.

L’astio della community “ArcellaGround” nei riguardi di Povia ha antiche origini. Non molto tempo fa, il 46enne milanese avrebbe fatto una domanda piuttosto schietta, aggiungendo commenti poco piacevoli nei riguardi dei gay: ha chiesto se facevano tutti parte dell’Arcigay e ha aggiunto che se erano nati così non era colpa sua e che casomai avrebbero dovuto prendersela con i loro genitori o con la pessima musica che ascoltavano; e ha infine concluso dicendo: “Però se vi serve una mano ditelo eh, posso darvi qualche supposta di Eterox”.

Alla luce di questa impetuosa protesta web, domenica 12 maggio avrà luogo il concerto di beneficenza di Povia? Il cantante, conscio di non essere il benvenuto a Padova, annullerà l’evento? Oppure ignorerà l’insurrezione scatenata dai rappresentanti delle due associazioni gay?

La vicenda sta suscitando non poche polemiche, con un braccio di ferro che vede contrapporsi da un lato gli attivisti gay e dall’altro il cantante milanese e i suoi fans. È un’altra dimostrazione di come la resistenza degli omosessuali stia acquisendo consistenza e consensi sempre maggiori, in linea con quel “fight not fligth“, ovvero “combattere non fuggire”.