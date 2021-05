Gaia Zorzi svela di essere bisessuale

Gaia Zorzi, una giovane influencer di 23 anni e sorella di Tommaso Zorzi, quest’ultimo al timone de “Il Punto Z” oltre che essere opinionista de “L’isola dei famosi” insieme a Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, nelle ultime ore sta facendo parlare molto di se per aver rivelato di essere bisessuale.

La confessione da parte di Gaia inizia da un botta e risposta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. L’ex velino di “Striscia la notizia” su Twitter scrive: “Gli unici biglietti che possiedo sono quelli per Milano con cui raggiungerò il mio koala” ricevendo il messaggio di Giulia: “E questa volta senza Zii iraniani in casa al tuo arrivo” ove il discorso viene concluso da Pierpaolo: “Only Potatoes”.

Alla ragazza è bastato questo scambio di battute per fare una confessione sulla propria vita privata: “Mi sembra un buon momento per dirvi che sono bisessuale”. Come ci si poteva aspettare sui social network si scatena immediatamente il finimondo, in cui tanti utenti hanno fatto le congratulazioni a Gaia per il coraggio mostrato e che può aiutare molte persone in futuro.

Il commento di Tommaso Zorzi

Una volta svelata la verità Tommaso ha voluto ricondividere il tweet sul suo profilo ufficiale di Twitter in cui si mostra meravigliato per averlo scoperto solamente sui social network. L’influencer si è poi congratulato, ammettendo di essere molto felice per lei e spera vivamente che possa prendersi il meglio da entrambi i mondi.

Che il rapporto tra Gaia e Tommaso sia idilliaco però non è una scoperta delle ultime ore. Gaia, oltre a fare il tifo per lui durante la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” difendendolo da ogni accusa, in una recente intervista fatta a “Salotto Salemi” rivela di essere stata una sorella molto protettiva sia durante il periodo scolastico che da quando è diventato famoso.