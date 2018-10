Gabriele, il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si è fidanzato

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, nonostante siano sempre stati molto discreti e non amanti del gossip, in questi giorni hanno condiviso però assieme al figlio Gabriele una notizia bellissima. Il ragazzo infatti si è fidanzato e sembra sia stato proprio lui a presentare ufficialmente la fortunata a mamma e papà.

Molto attivo su Instagram infatti, Gabriele ha pubblicato una bellissima foto piena d’amore dove bacia la sua fidanzata con tanto di dedica speciale. Due parole che nonostante non siano un poema vero e proprio, riescono a racchiudere tutto ciò che il figlio di Maria e Maurizio sta provando in questo momento “Sceglimi sempre”.

Sullo sfondo una bellissima Perugia pronta per accogliere la coppia che ha scelto di passare un weekend romantico nella città umbra o forse perchè la ragazza è studentessa universitaria proprio in questa bellissima città. Tutte supposizioni dal momento che della fortunata non si sa ancora nulla se non lo stretto necessario ovvero che il suo nome è Giorgia ed è una bellissima ragazza dai capelli mori.

Per il momento sul profilo Instagram del figlio di Maria De Filippi sono state pubblicate solo due fotografie decidendo di tenere ancora in parte segreto questo bellissimo amore. Sicuramente saranno già state fatte le presentazioni ufficiali a mamma e papà con il quale Gabriele ha sempre espresso e dimostrato un bellissimo rapporto d’amore e d’affetto.

Non ci resta dunque che attendere per saperne di più su questo amore bellissimo magari proprio da Gabriele Costanzo che, anche se molto schivo e spesso dietro le quinte, ha deciso di sbilanciarsi uscendo allo scoperto con la sua nuova fidanzata Giorgia. In molti si stanno infatti chiedendo quale possa essere l’impressione proprio di Maria De Filippi che, abituata a stare spesso tra i giovani, sicuramente non avrà avuto nessuna difficoltà ad accettare la forse futura nuora.