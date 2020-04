Francesco Totti confessa: "Io e Ilary stavamo per separarci"

L’ex calciatore e dirigente della “Roma“, Francesco Totti, considerato da tutti l’ottavo re di Roma e sua moglie, la conduttrice televisiva Ilary Blasi, rappresentano una delle coppie più belle e più longeve appartenenti al mondo dello spettacolo. Sposati da 15 anni e con tre figli: Cristian, Chanel e Isabel, Francesco e Ilary si sono sempre mostrati uniti, affiatati e innamorati.

Mai una nube si è addensata sulla loro storia e sul loro matrimonio, ma come un fulmine a ciel sereno arriva la confessione di Totti, il quale ammette che di recente ha rischiato la separazione proprio con la Blasi. Andando con ordine, in questo periodo di quarantena forzata, i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, spesso effettuano dirette Instagram per intrattenere i propri followers e proprio “Er pupone” (soprannome di Totti) ne ha fatta una con il suo amico e collega, Bobo Vieri.

E proprio durante la diretta Instagram, Francesco ha confessato il segreto familiare. Ma cosa ha spinto Totti e Ilary verso una crisi matrimoniale? Il motivo è presto detto e si tratta di donna Paola, il gatto Canadian Sphynx, meglio conosciuto come “gatto nudo”, visto che non ha neppure un pelo, che la Blasi ha portato in casa contro il volere di Totti.

Insomma si è trattato di un momento di tensione di coppia alquanto bizzarro, che lo stesso numero 10 ha raccontato con l’ironia che da sempre lo contraddistingue: “Mia moglie mi ha comprato un gatto senza peli […] L’ha chiamata Donna Paola. La sera dorme nel letto, è affettuosa da morire. […] non sembra un gatto e quasi te ne innamori. Prima, però, non la volevo, stavo per separarmi con mia moglie. […] l’ha portata a casa senza chiedermi niente. Ma alla fine decidono sempre loro… Non ci siamo parlati per due giorni“.

Il capitano, come esso stesso ha ammesso, ha faticato ad accettare l’arrivo in casa di donna Paola, anche se adesso non può più farne a meno. Con Ilary non si sono parlati per due giorni, ma poi tutto è tornato come sempre alla normalità. Infondo per un amore che dura da così tanti anni, in un ambiente come quello dello spettacolo, nulla potrà scalfirlo, donna Paola inclusa.