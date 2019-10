Francesco Monte racconta la sua esperienza a "Tale e Quale Show"

Francesco Monte negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sè. Al centro del gossip ci sono state e ci sono ancora oggi le sue storie d’amore, da Giulia Salemi a Cecilia Rodriguez, da Teresanna Pugliese a Isabella De Candia, così come le sue partecipazioni ai reality show, come L’isola dei famosi e il Grande Fratello Vip.

Ogni partecipazione di Francesco è sempre stata esplosiva, il suo esordio sul piccolo schermo lo si deve a Uomini e Donne, dove prima era corteggiatore e poi tronista. Successivamente è stato legato a Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, con la quale ha vissuto un’intensa storia d’amore. Francesco ha partecipato, inoltre, all’Isola dei famosi, dove dopo sole due settimane si ritirò dal reality perchè accusato dall’ex pornostar e concorrente come lui, Eva Henger, di aver introdotto droga nel programma; e al Grande Fratello Vip, dove anche lì fece molto parlare di sè dando vita ad una relazione con Giulia Salemi, anch’essa concorrente, con la quale è stato fidanzato fino a qualche mese fa.

Oggi Monte è un concorrente di Tale e Quale Show, programma in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti, nel quale concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo devono imitare cantanti famosi, con performance dal vivo. Lo si potrebbe definire un momento magico questo per Francesco, che ha la possibilità di dimostrare tutto il suo valore e il suo talento.

Si è ritrovato ad imitare cantanti di un certo spesso, come Mahmood, Cesare Cremonini, Ed Sheeran, addirittura la performance sul cantante inglese gli ha dato la possibilità di vincere la puntata. Monte in queste nuove vesti sta dimostrando tanto, conquistando non solo i milioni di fans che da sempre lo seguono, ma anche i giudici del programma e i più scettici.

E proprio sulla sua partecipazione a Tale e Quale Show, Francesco ha rilasciato un’intervista a “TV Sorrisi e Canzoni“. Nello specifico ha dichiarato: “Ho finalmente preso confidenza con quel palco. E’ un periodo di svolta. A volte noi che ci siamo esposti nel reality siamo visti come personaggi piatti. Ho lottato tanto per dimostrare di avere un valore“. Lo stesso Monte lo ritiene un periodo di svolta questo, insomma un periodo che mostra un Francesco televisivamente più maturo. Si tratta di una bella sfida, dalla quale l’ex tronista ne sta uscendo vincitore. Pare stia mettendo tutti d’accordo lasciandosi alle spalle i numerosi gossip anche negativi (il canna-gate per esempio) di cui è stato protgonista. Non resta che fargli un in bocca al lupo per la sua carriera.