Francesca Cipriani si auto invita al Grande Fratello Vip per parlare con Walter Nudo

La showgirl Francesca Cipriani, che ha partecipato all’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” classificandosi al quarto posto, vuole entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo obbiettivo non è quello di entrare nella casa come inquilina ma di parlare con uno dei concorrenti di questa terza edizione del reality show condotto da Ilary Blasi.

Nell’ultima intervista al settimanale “Spy” ideato da Alfonso Signorini, l’opinionista di Barbara D’Urso ha dichiarato di essersi innamorata di Walter Nudo. L’ex naufrago comunque in questi giorni ha già conquistato un altro cuore nella casa del Grande Fratello Vip, con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona che gli sta facendo una corte serrata.

Francesca Cipriani comunque sembra molto motivata per conquistarlo: “Vorrei che mi chiamassero in studio per parlargli. Vorrei scoprire la sua anima perché nella Casa sta dimostrando di essere non solo un bell’uomo, ma molto di più. E io penso che sarei la donna adatta per lui. Il ruolo di bionda svampita fa parte di me, però io sono ben altro. Non mi sono mai accontentata della superficialità”.

Nella stessa intervista la showgirl aggiunge: “Penso che Walter cerchi una donna in gamba, sincera, schietta, come lo è lui e lo sono io. Per me lui è un buono, un essere umano con una luce: è questo che io cerco in un uomo, la bontà, tra tutta la cattiveria che ho dovuto affrontare. Anche lui ha sofferto molto: ho saputo che lui da ragazzo era un po’ grasso e ha dovuto sopportare episodi di bullismo. E neppure io sono stata fortunata in amore: ho conosciuto persone opportuniste, che mi hanno fatto del male”.

L’ultima compagna di Walter Nudo è stata Céline Mambour. I due si sono conosciuti all’autodromo di Mugello dove lui gareggiava per il campionato automobilistico Superstars. Il conduttore televisivo durante la prima diretta del Grande Fratello Vip ha però dichiarato di non fare l’amore da dieci mesi.