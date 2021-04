Francesca Cipriani parla de "L’isola dei famosi" e rivela che entrerebbe al GF Vip

Francesca Cipriani, insieme ad Aristide Malnati, sono stati ospiti dell’ultima puntata di “Casa Chi“, programma trasmesso sulla piattaforma di streaming Mediaset Play. Concentrandosi sulle parole dell’ex bonas di “Avanti un altro!” si è parlato della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi”, in cui l’opinionista non ci va in maniera leggera contro i naufraghi.

Partendo dall’inizio la Cipriani ricorda della sua esperienza in Honduras ammettendo di essere stata molto felice per la sua avventura che però non rifarebbe per una seconda volta. Difatti ammette che in queste settimane avrebbe ricevuto una proposta da “Supervivientes“, il reality show spagnolo in cui partecipano i due italiani Valeria Marini e Gianmarco Onestini, rifiutando però l’offerta.

Come in molti la Cipry non sembra essere molto felice di come stanno andando le cose a “L’isola dei famosi” e definisce questa edizione con poche emozioni. Infatti ammette senza problemi che avrebbe scelto dei nomi totalmente diversi per la trasmissione, rimanendo abbastanza delusa anche dalla troppa tranquillità di Miryea Stabile, che ha potuto conoscere durante la conduzione de “La pupa e il secchione” con Paolo Ruffini.

Stuzzicata dalla conduttrice, Francesca Cipriani ribadisce la sua passione per i reality show esprimendo un desiderio per il futuro: “Mi piacerebbe tantissimo, dopo tanti anni, rivarcare la porta rossa e quindi far parte del Grande Fratello Vip. Il primo amore non si scorda mai e io devo dire grazie al ‘GF’ del 2006 che mi ha dato l’opportunità di farmi conoscere in tutta Italia”.

Va detto che la Cipriani ha espresso questa volontà in una vecchia intervista, ma dalle sue dichiarazioni di ieri non sembra essere stata contattata da Alfonso Signorini. Intanto il conduttore, intervistato da Tommaso Zorzi a “Il Punto Z”, rivela di star lavorando già alla sesta edizione e avrebbe contattato alcuni vip.