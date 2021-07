Floriana Angelica parla di "Temptation Island": "Sono felice per aver perdonato Federico"

Tra le coppie più discusse dell’ultima edizione di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, troviamo quella formata da Floriana Angelica e Federico Rasa. Inizialmente la ragazza ha deciso di allontanarsi dal suo fidanzato, rivelando di essersi sentita poco rispettata per come lui si è comportato in Sardegna.

Floriana però cambia idea nel giro di ventiquattro ore, poiché Federico ha richiesto di poterla incontrare nuovamente per giocarsi il suo ultimo jolly nel cosiddetto falò di confronto straordinario. Il ragazzo riesce a riconquistarla con una lettera molto toccante, in cui esprime tutti i suoi sentimenti nei suoi confronti e scusandosi per essersi comportato da solito buffone che piace stare al centro dell’attenzione.

Floriana Angelica e lo sfogo su Instagram

Il pubblico però non ha apprezzato la decisione di Floriana Angelica di ritornare tra le braccia di Federico Rasa. Difatti sui social in molti hanno applaudito la scelta della ragazza di allontanarsi da Federico e il dietrofront viene visto dai fan come una “resa” nei confronti del fidanzato.

Floriana Angelica però, a poche ore dalla fine di “Temptation Island”, ha deciso di rompere il silenzio svelando il motivo del perché abbia perdonato il suo fidanzato: “Penso che nella vita una seconda possibilità non si nega a nessuno. Sono felice della scelta che ho preso, nella vita non ho mai ragionato con la testa degli altri ma ogni decisione l’ho sempre presa da sola. Molti di voi stanno giudicando questa mia scelta e lo accetto, ognuno di noi ha il suo pensiero ed è libero di esprimerlo, ma io ad oggi mi sento felice e sono contenta della scelta che ho preso“.

Oltre a non pentirsi per aver perdonato Federico, Floriana sottolinea che rifarebbe tutte le scelte prese nelle tre settimane passate in Sardegna. L’ex concorrente di “Temptation Island” infatti dichiara di non pentirsi di nulla, né del suo percorso dentro il villaggio né tanto meno della scelta fatta di ritornare a casa con il suo fidanzato.