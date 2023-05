Fiorello racconta un aneddoto sul suo gatto avvenuto durante un rapporto con la moglie

Fiorello, il celebre showman italiano, si è aperto in una lunga e franca intervista rilasciata a Vanity Fair, in cui ha parlato non solo del suo programma di successo Viva Rai2!, ma anche della sua vita familiare. L’artista, che ha raggiunto i 63 anni, ha condiviso alcuni aneddoti divertenti e intimi, tra cui uno particolarmente imbarazzante che coinvolge il suo gatto e un momento intimo con sua moglie Susanna, che ha 58 anni.

Il 14 giugno, Fiorello e la sua amata Susanna festeggeranno il ventesimo anniversario di matrimonio. “E sono anche 27 anni che siamo insieme, attenzione“, precisa scherzosamente l’artista. “Non faremo altro che andare da qualche parte a festeggiare la fine del programma e il nostro anniversario“, aggiunge. Fiorello svela che lui e Susanna passano molto tempo insieme a causa dei loro impegni lavorativi. “Lavoriamo insieme dalla mattina alla sera, e quando non siamo vicini, ci teniamo in contatto tramite videochiamate“, rivela affettuosamente.

Nonostante il passare degli anni, la passione tra Fiorello e Susanna è ancora viva. “Ci amiamo e facciamo l’amore“, ammette candidamente lo showman. Tuttavia, Fiorello sottolinea che non riescono a dedicarsi a questa attività con la stessa frequenza di un tempo. “Il motivo è semplice: non c’è abbastanza tempo, ci sono i figli in giro e anche i gatti…“, spiega ridendo. Il giornalista, incuriosito, chiede delucidazioni sul ruolo degli animali nella loro vita intima, e Fiorello non esita a condividere un episodio curioso.

“Una volta, mentre facevamo sesso, mi sono ritrovato Dorian, il gatto, in mezzo a noi, che mi ha fatto ‘shhh!'”, rivela l’artista sorridendo. “Io ho solo potuto dire ‘ma vaff…!‘, ed è veramente successo!“, aggiunge divertito. Fiorello menziona anche la presenza del loro cane, Lao, ma fortunatamente sembra che lui sia passato inosservato in quel momento imbarazzante.

Oltre a condividere gli aspetti più intimi della sua vita, Fiorello rivela anche i segreti del suo mantenimento in forma. “Non fumo da 12 anni, ho smesso dalla sera alla mattina a causa di una bronchite”, svela l’artista. Nonostante ciò, Fiorello confessa di essere tentato a volte di accendere una sigaretta. “Il fumo è insidioso, e ancora oggi, dopo tutto questo tempo, ogni tanto mi viene voglia di fumarne una“, ammette.