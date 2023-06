Fiordelisi-Donnamaria, nuovi indizi sui social suggeriscono la crisi di coppia

Le coppie della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, stanno facendo ancora discutere. Quella formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è riuscito a conquistarsi la cronaca rosa per via di una forte crisi amorosa, che però pare si sia risolto nel giro di pochi giorni.

Difatti Oriana e Daniele, in una recente intervista rilasciata sulle colonne del settimanale “Chi Magazine”, hanno voluto tranquillizzare gli “Oriele”, rivelando di aver messo i loro problemi alle spalle. Nonostante questo, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha affermato di voler vedere un piccolo cambiamento nella sua fidanzata e soprattutto non vuole soffocare nella sua gelosia a causa della sofferenza di Oriana nel suo passato sentimentale.

La presunta crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Dopo Oriana e Daniele, ora si vocifera che anche tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria le cose non stanno andando nel verso giusto. I primi indizi sono stati rilasciati dalla schermitrice campana su Twitter, sul proprio profilo ha pubblicato: “Mai elemosinare attenzioni“ che poi ha sostituito nel giro di poche ore con un più enigmatico: “Mi assenterò per un po’ da Twitter. Non credo che faccia bene stare sempre qui”.

Altre frasi poi pubblicate su Instagram e fatte notare dai fan della coppia, sembravano ufficializzare che tra Antonella ed Edoardo ci fosse qualche problema di troppo. Intanto l’amico della Fiordelisi, Alessandro Rosica, conosciuto con l’alias di “Investigatore Social“, su Twitter pare aver ufficialmente confermato le ultime voci.

“Vi chiedo gentilmente di non bombardarmi più di messaggi o addirittura chiamate. Rispettate il momento delicato e lasciatemi stare. Qualsiasi cosa ha bisogno la mia amica io ci sono e lei lo sa, questo conta. Grazie!” ha rivelato Alessandro su Twitter, per poi rispondere ad una fan della coppia degli Oriele: “Antonella e Edoardo non fanno trash urlando e offendendosi nelle room, per poi riunirsi come se niente fosse. Vogliono riservatezza senza fare scenate finte per guadagnarci”. Per il momento da parte dei diretti interessati non è arrivata una vera e propria dichiarazione in merito alle ultime voci sul loro conto.