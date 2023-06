Fiordelisi-Donnamaria, arriva l’annuncio della rottura

Le voci su una presunta rottura tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, circolano già da circa un mese. Il tutto però si era placato dopo che l’influencer aveva rivelato, tramite storie di Instagram, di aver fatto pace con il suo fidanzato.

Ma nonostante l’ottimismo di Antonella, le cose non pare siano andate nel verso giusto. Difatti la schermitrice nella giornata di ieri ha annunciato sui social network di aver rotto definitivamente con Edoardo Donnamaria, in cui lancia una dura frecciatina nei confronti dell’ex volto di “Forum”.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

“Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata, sinceramente” ha rivelato Antonella Fiordelisi in lacrime, per poi aggiungere: “Se vedete anche persone che non si immedesimano in quello che ho fatto io per questo ragazzo, in quello che sto continuando a fare, mi fa davvero stare male. Sono sola in un’altra città”.

Antonella ci tiene a precisare che i social e la vita privata sono due mondi totalmente diversi: “Farmi trattare così, dopo che io ho dato tutto, dopo che amo questa persona, anche no. Vi chiedo di rispettare questo momento. Di non scrivermi perché tutto è partito da lui. Sentirmi sfruttata solo per fare il bacio sul palco di RTL poi in realtà trattarmi di m**da, anche meno. Io non sono così”.

La Fiordelisi quindi ci tiene ad affermare che non vuole essere trattata in questa maniera da parte di Edoardo, poiché i suoi cambi di umore sono ancora oggi tutt’altro che spiegabili. Per questo motivo invita i suoi fan, da oggi in poi, a non inviare più alcuna domanda in cui si parla del suo ex fidanzato, ribadendo di aver dato il massimo per mandare avanti questa relazione.

Sulla rottura interviene anche Edoardo Donnamaria, che afferma di aver deciso di non aver voluto più apparire sulle stories di Antonella Fiordelisi poiché lei vive questo mondo virtuale in maniera tossica. Ovviamente però non nasconde la propria delusione per come sono andate le cose: “lo speravo di essere la persona giusta per aiutarla a crescere, ma a quanto pare forse ne ho bisogno anche io”.