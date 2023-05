Filippo Magnini e Giorgia Palmas fermano una ladra dopo un borseggio

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono abituati a far parlare di sé per il gossip generato dalla loro relazione, calcando spesso le pagine della cronaca rosa. La coppia si è trovata a fare ancora una volta notizia, ma per un motivo completamente diverso: i due hanno infatti rincorso e bloccato una ladra che stava cercando di impossessarsi della borsa di una turista.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 27 maggio a Milano, dove la star del nuoto e la soubrette si trovavano in un locale in corso Sempione, vicino all’Arco della pace, poco dopo l’orario di pranzo. Improvvisamente la coppia ha sentito le grida di una passante, alla quale una donna stava cercando di strattonare la borsa per impossessarsene.

La malcapitata era una turista francese di 51 anni, che forse non ha neppure riconosciuto i due famosi coniugi che sono intervenuti in suo aiuto. La criminale, in seguito identificata dalle autorità come una donna cubana di 62 anni, ha cercato di fuggire a piedi, ma Magnini e la Palmas l’hanno rincorsa e bloccata.

La coppia ha poi allertato la polizia, che è intervenuta sul posto, identificando la 62enne fermata da Filippo e Giorgia. La donna, già nota alle forze dell’ordine in quanto ha già diversi precedenti, è ora indagata in stato di libertà per tentato furto. Non è la prima volta che Filippo e Giorgia si rendono protagonisti di gesti altruisti.

Nel luglio del 2013, l’ex campione di nuoto e la soubrette hanno infatti tratto in salvo un bagnante in difficoltà nel mare di Villasimius in Sardegna. L’uomo, che si era allontanato dalla spiaggia per rincorrere un gonfiabile portato via dal vento, non riusciva a fare rientro a riva, e la coppia, che stava nuotando nei paraggi, lo ha aiutato a rimanere a galla fino all’arrivo dei soccorsi.