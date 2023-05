Filippa Lagerbäck e la malattia del marito Daniele Bossari: “L’abbiamo affrontata tenendoci per mano, il cancro non dovrebbe essere un tabù”

In un’intervista sincera e toccante, Filippa Lagerbäck, nota conduttrice svedese, ha condiviso con il Corriere della Sera il percorso di lotta e speranza affrontato insieme al marito Daniele Bossari, colpito da un tumore alla lingua. Le parole di Filippa sono un messaggio di ottimismo e determinazione, un invito a combattere il cancro senza mai perdere la fiducia.

“La tempesta incalza, si lotta meglio in due”, queste sono le parole che Filippa Lagerbäck ha scelto per descrivere il percorso affrontato insieme al marito durante la malattia. La conduttrice svedese, ottimista di natura, ha sempre creduto nella forza dell’amore e nell’importanza di affrontare le sfide insieme.

Nel corso dell’intervista, Filippa ha raccontato che non ha mai considerato la possibilità di un futuro senza Daniele. Nonostante le fasi più difficili della malattia, ha sempre mantenuto un atteggiamento positivo, fidandosi della scienza e seguendo i consigli dei medici. Ha affrontato la paura e il dolore con determinazione, superando ogni ostacolo.

“Abbiamo voluto vivere pienamente e giorno per giorno, facendo progetti per il futuro”, ha sottolineato Filippa. La coppia ha deciso di concentrarsi sul presente e di affidarsi al supporto medico, sapendo di poter contare sulle cure e sui progressi della ricerca scientifica. Filippa esprime gratitudine per l’approccio degli esperti e per eventi che promuovono la ricerca, riconoscendo l’importanza fondamentale di questi ultimi nel progresso scientifico.

Il cancro è ancora un tabù, ma secondo Filippa non dovrebbe esserlo. La conduttrice sottolinea l’importanza di parlare apertamente della malattia, affinché gli amici e i familiari possano offrire il sostegno necessario nei momenti di crisi. Non bisogna vergognarsi di affrontare una realtà così devastante, ma al contrario, si deve aprire un dialogo sincero per consentire alle persone che ci amano di starci vicino.

Speranza e gratitudine per ogni passo avanti

Infine, Filippa rassicura tutti riguardo alle condizioni di salute di Daniele Bossari, affermando che sta bene grazie alle cure e alle visite di follow-up. Tuttavia, consapevole della lunga strada che ancora deve percorrere un paziente oncologico per sentirsi definitivamente guarito, Filippa invita a non dare mai per scontato il valore di ogni passo avanti nella lotta contro il cancro.Le parole di Filippa Lagerbäck sono un messaggio di speranza e resilienza, un invito a non arrendersi di fronte alle avversità. La sua storia ci ricorda che l’amore, la forza interiore e l’ottimismo possono essere parte integrante del percorso di cura.