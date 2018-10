Ferragnez: ecco quanto la coppia riesce a guadagnare nel corso di un anno

Oltre che molto noti, Fedez e Chiara Ferragni sono anche una vera fabbrica per fare soldi. I due re mida del web riescono a tramutare in oro qualsiasi foto e post li riguardi. A tal fine è sufficiente considerare che il loro recente matrimonio ha generato qualcosa come 36 milioni di dollari, un guadagno finito nelle casse delle società che hanno seguito l’evento più atteso dai loro follower.

Da qui ci si domanda cosa siano in grado di realizzare in termini economici. In altre parole, quanto sarebbero in grado di guadagnare due personaggi amatissimi dai fan? Secondo le ultime indiscrezioni, le cifre di cui stiamo parlando sono davvero ragguardevoli.

Il rapper avrebbe infatti deciso di reinvestire i suoi guadagni mettendo in piedi una società denominata Zedef S.r.l. Quest’ultima, lo scorso anno, gli avrebbe permesso di realizzare 2,68 milioni di dollari, addirittura l’83% in più rispetto al precedente esercizio sociale. A tutto ciò bisogna poi aggiungere i guadagni come giudice di X Factor, dove l’ingaggio prevedeva 5.000 euro a puntata, anche se fonti ben informate hanno confermato che il cachet sia via via aumentato fino a raddoppiare.

La moglie invece è una delle influencer più note e pagate da Instagram. Intorno alla sua figura è stato costruito un impero che frutta 12 mila dollari per post pubblicato. Per arrivare a determinare questa cifra, gli analisti si sono basati su un confronto con Huda Kattan, l’influencer più pagata al mondo. Di origini iraniane, un suo post sponsorizzato avrebbe un costo pari a circa 18 mila dollari: la fashion blogger italiana deve dal canto suo “accontentarsi” dei due terzi circa di quella somma. Ideatrice del blog The Blond Salad, vanta 13 milioni di seguaci oltre ad un engagement di circa 40 milioni di utenti al mese.

Da qui è logico ipotizzare che il matrimonio più social dell’anno non possa che dare vita a utili da capogiro. I Ferragnez dopo aver raggiunto uno spaventoso numero di follower, circa 75mila, sarebbero quindi in grado di generare insieme utili pari a 20 milioni di euro annui.