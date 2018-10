Fedez, dopo l’orologio da 70mila euro la Lamborghini e il web insorge: "La mancanza di umiltà è disarmante"

Il popolare cantante e giudice del talent musicale di “X Factor”, Fedez, è tornato a far parlare di sé dopo l’ostentazione – insieme alla moglie Chiara Ferragni – di orologi da 70mila euro, non tanto per i suoi successi musicali, bensì per un super regalo di lusso che si è concesso per il suo recente compleanno, che però ha innescato una vera bufera mediatica sul web.

I Ferragnez sono tornati da qualche giorno in Italia dopo aver passato qualche settimana degli Stati Uniti, dove oltre a tanti impegni professionali hanno dovuto affrontare anche l’operazione del piccolo Leone, per dei lievi problimi all’udito che ora sembrano essersi del tutto risolti. Prima dell’inizio del suo nuovo tour, il cantante si è fatto un regalo davvero straordinario: una Lamborghini.

La reazione del web alle ostentazioni dei Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez sono due personaggi molto seguiti dal popolo dei social, tanto da poter vantare milioni e milioni di follower su Instagram, dati che farebbero impallidire anche la celebre star del jet set internazionale Paris Hilton – ospite nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live -. Una popolarità dovuta non solo al fatto che i due ormai dettano i trend di moda, ma anche perché condividono senza filtri la loror vita quotidiana, che come apprendiamo giorno dopo giorno è fatta di sempre maggiori lussi.

A distanza di qualche giorno dal loro ultimo regalo lussuoso – degli orologi di extra lusoo dal valore di 70mila euro l’uno – ne arriva puntuale un altro, una splendida Lamborghini che il rapper si è regalato per il suo 29esimo compleanno e ha mostrato in una recente Instagram Stories. Un sogno che è diventato per lui una realtà, ma che lo allontana sempre di più dalla grande massa di adolescenti e fan che si rispecchiano in lui e trovano ispirazione nelle sue parole, spesso contestatrici di un sistema e di certa parte della società.

Fedez quindi appare sempre più una contraddizione vivente, proprio quel “comunista con il Rolez” tanto evocato nelle sue canzoni, che hanno fatto sognare. Ma ora il popolo del web, che tanto lo ha osannato per la sua musica e per i suoi ideali, ora lo attacca brutalmente, definendo questi ultimi scatti non solo l’ennesima ostentazione e schiaffo alla povertà, ma anche – così come si legge tra i tanti commenti sul web – “Si può essere ricchi sfondati ma umili… Ecco qui.. la mancanza di umiltà è disarmante“.