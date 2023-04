Federico Fashion Style, ladri in casa della madre: “Un furto che mi puzza”

Giorni di festa quelli appena trascorsi, ma non per Federico Fashion Style che, nella giornata di Pasquetta ha scoperto il furto subito dalla madre. Un furto che però lo ha lasciato interdetto per le modalità, così come lui stesso spiega in una storia su Instagram.

Una Pasqua particolare per hair-stylist che già si trovava in caserma a causa della denuncia sporta contr l’ex moglie Letizia Porcu quando è arrivata la triste notizia del furto. Subito ha condiviso con i suoi followers questa triste notizia: “Eccomi qui, triste, ma eccomi. Siamo tutti sotto lo stesso cielo… mi chiama mia mamma piangendo e dicendomi che a casa sua sono entrati i ladri“, precisando subito dopo che qualcosa nei fatti non gli era chiaro.

Derubata la madre di Federico Fashion Style, lo sfogo di Lauri

Il parucchiere dei vip, infatti, ha notato come strane fossero le dinamiche del furto che subito gli hanno fatto pensare che i ladri non avessero così tanto interesse per gli oggetti di valore della madre, bensì altri scopi: “Non vi sembra strano che non abbiano preso le borse? Non è strano che un ladro non si prenda una Vuitton? Loro cercavano i documenti e soldi dell’azienda, li hanno trovati e li hanno presi. Hanno svuotato tutte le parti contenenti i documenti dell’azienda, hanno preso tutto, ma la cosa strana è che tablet e computer no”.

I ladri quindi avrebbero totalmente ignorato oggetti di un certo valore, come borse di Louis Vuitton contenti gioielli preziosi, mentre hanno spostato l’attenzione su documenti e soldi della sua azienda.

Da qui i dubbi di Federico Lauri sulle reali intenzioni dei rapinatori. Un furto alquanto particolare che potrebbe avere ben altri scopi: “Hanno portato via i soldi, i documenti, tante stron*ate tra cui il Bimby, il Rolex, ma non le borse, non l’oro! Mi puzzano questi ladri… ricordatevi che Dio è grande e ciò che oggi fate a me domani vi si ritorcerà contro, ma con gli interessi” ha concluso con rammarico.