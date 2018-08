Fabrizio Corona si tatua il viso di Carlos Maria, poi scopre che non è quello del figlio

Il nome di Fabrizio Corona è spesso associato a scoop o fatti di cronaca che lo vedono coinvolto. In questa occasione non si tratta né di scoop, né di cronaca, bensì l’ex re dei paparazzi ha deciso di rivelare agli appassionati delle sue disavventure un particolare della sua vita privata riguardante il tatuaggio che ha fatto in onore di suo figlio Carlos Maria.

In questi giorni su internet gira un video nel quale si vede l’ex moglie di Corona, Nina Moric, arrivare nella sua residenza in Puglia per trascorrere le vacanze insieme al figlio Carlos Maria. Sia lei che Fabrizio hanno deciso di regalare al loro unico figlio una vacanza tutti e tre insieme e proprio durante una Istagram Story, Corona comincia a raccontare un episodio di qualche anno fa.

I suoi followers sono stati messi al corrente di una svista accaduta nel 2002, anno in cui venne alla luce suo figlio Carlos Maria. Vista la sua passione per i tatuaggi, subito Corona decise di imprimere sulla pelle l’immagine del figlio appena nato. Fino a qui tutto bene, un gesto davvero affettuoso nei confronti di un esserino che sarebbe diventato la persona più importante della sua vita.

Qualcosa è andato storto e il viso del bimbo non è di Carlos

Ma qualcosa è andato storto. Una volta tornato a casa si è accorto di aver impresso sulla pelle il viso di un bimbo che non era Carlos: “Voglio raccontarvi una cosa divertente. Quando è nato il nostro cucciolo Carlos Maria, io ho deciso di tatuarmi la sua faccia sul petto. Mi tatuo questo bambino, poi arriva mia moglie – ai tempi era mia moglie, oggi è la mia ex moglie – e mi dice…” Corona racconta così i fatti: “Hai preso il bambino sbagliato, si chiama Antonio ed è il miglior amico di Carlos“.

Viene da sorridere nel pensare che possa essere accaduta davvero una cosa tanto singolare e infatti i due, ricordando l’accaduto, scoppiano a ridere e Fabrizio ribadisce ancora una volta: “Non è lui, mi sono tatuato un altro bambino“. Corona ha voluto comunque tenere il viso di questo bimbo e tutt’oggi lo mostra fiero, anche la Moric ha apprezzato questa decisione: “Però ti sei tenuto questo povero bambino sul petto“.