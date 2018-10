Fabrizio Corona rivelazione choc: "La mia fine avverrà con la mia morte molto presto”

Fabrizio Corona ormai sappiamo per certo che è un personaggio molto controverso e problematico soprattutto dopo che con alcune sue esternazioni ha lasciato a bocca aperta i tantissimi follower che giornalmente lo seguono sul suo profilo Instagram. Anche questa volta, l’ex re dei paparazzi, non ha voluto essere da meno e attraverso un’intervista al settimanale Chi è tornato a parlare di una questione molto spinosa ovvero la sua morte.

Le parole usate da Corona sono state molto forti tanto da spiazzare, in qualche modo, il lettore e non solo. “La mia fine avverrà con la mia morte. Quando? Molto presto” ha infatti dichiarato l’ex re dei paparazzi che nuovamente è voluto ritornare su questo argomento già trattato da lui in altre occasioni.

“La mia vita è un film. La mia vita è davvero una storia che ha un inizio e una fine. Quando vivi da indemoniato dici le peggio cose. Voglio vendetta. Sto male. Avrò ragione e avverrà tutto in modo pulito, legale” ha chiosato l’ex re dei paparazzi. Corona dichiara altresì di essere stato tradito da qualcuno molto vicino a lui ma ha preferito non sbilanciarsi più di tanto.

“Presto il nome lo leggerete sui giornali. Ho avuto il diavolo in corpo. Dentro un girone infernale non salvi nessuno: vuoi bruciare con tutti quelli che hai intorno. Agli unici amici rimasti ho anche mandato un sms con scritto di prendersi cura di Carlos perché temevo della mia vita”. ha risposto infatti Fabrizio. Durante la sua intervista fortunatamente Corona è tornato sui suoi passi chiedendo scusa alla sua ex Silvia Provvedi per le parole usate contro di lei davanti a Silvia Toffanin a Verissimo.

Purtroppo però, da quanto si è appreso nella giornata di ieri, Fabrizio non potrà scusarsi pubblicamente con lei nella casa del Grande Fratello Vip 3 in quanto Ilary Blasi gli avrebbe negato l’ospitata in trasmissione.