Fabrizio Corona, rivelazione bomba: "Che foto ho di Berlusconi? Rischio di finire ammazzato"

Cosa ne pensa l’autore

Gloria La Barbera - Tutto si può dire di Fabrizio Corona, fuorchè non riesca mai a trovare il modo di tirarsi fuori da situazioni difficili. Personalmente non nutro particolare interesse nello scoprire ciò che determinati personaggi politici combinano quando sono lontani da Palazzo Chigi. Resta comunque difficile spiegare cosa possa esser accaduto veramente ai tempi dei fantomatici Bunga Bunga in quel di Arcore.