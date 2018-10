Fabrizio Corona replica alle accuse di Ilary Blasi: "Ricordati chi sono!"

Ormai sembra noto che Fabrizio Corona continua ad essere un protagonista non proprio principale del Grande Fratello Vip 3 dal momento che, grazie anche alla partecipazione della sua ex Silvia Provvedi, viene spesso nominato ma non per uscire dal gioco. Anche nella puntata andata in onda ieri sera 15 ottobre 2018 Alfonso Signorini ha parlato di lui ma è stato immediatamente zittito dalla conduttrice Ilary Blasi.

Nei giorni scorsi infatti l’ex re dei paparazzi si era scagliato contro la conduttrice definendola con un termine alquanto offensivo e questa cosa non deve essere andata molto a genio alla signora Totti. Un botta e risposta che trova conferma anche oggi dal momento che Fabrizio Corona ha voluto vendicarsi sui social replicando alle parole di Ilary.

L’ex di Silvia Provvedi ha sottolineato che prima di parlare di lui tutti dovrebbero tenere bene a mente chi è, da dove viene, cosa ha vissuto e soprattutto quello che ha realizzato nella vita. Corona inoltre ha proseguito dichiarando: “Ma soprattutto ricordatevi quello che farò. Non confondetemi mai con qualcun altro. Io sono io! A presto, vi farò morire di risate, perchè le cose serie, sono altre” interpretata da molti come una minaccia vera e propria.

Sempre sulla Instagram Stories, il manager ha continuato il suo attacco asserendo che chi è colto e intelligente dovrebbe conoscere il peso e l’importanza di ogni parola usata considerando il fatto che c’è differenza tra finta realtà e vita vera e che certe cose, soprattutto, non si dovrebbero toccare. Queste frasi sicuramente sono state rivolte a Ilary Blasi nonostante Fabrizio non abbia mai scritto espressamente il nome della conduttrice ma gli screen di alcuni tweet postati poco prima ne sono la prova.

Tali screen riportavano infatti la “disfatta di Corona per mano della Blasi” commentati dal manager con delle faccine sorridenti a significare il suo divertimento in merito a questo argomento. Sicuramente questa bagarre non finirà qui e Ilary Blasi continuerà con le sue frecciatine anche nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip 3.