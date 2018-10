Fabrizio Corona: "Napoli è mia", il traffico è in tilt

Impossibile che Fabrizio Corona passi inosservato, e anche questa volta i giornali di gossip parlano di lui e dello spettacolo tenuto a Napoli, dove è giunto per pubblicizzare la sua nuova collezione di vestiti creata subito dopo l’uscita dal carcere. Corona è ritornato all’attacco più forte di prima, confermando in modo chiaro ed inequivocabile la sua intenzione di rimanere sotto ai riflettori il più a lungo possibile.

Chiaia, in particolare la zona di San Pasquale, è stata invasa da migliaia di persone che volevano vedere Corona e ricevere una delle sue nuove maglie che venivano lanciate dallo stesso Fabrizio lungo la strada. Una scena insolita che ha creato molti disagi per il traffico, poichè Corona si trovava lungo le strade a bordo di un carrello elevatore, fermandosi di tanto in tanto a scattare qualche foto con i fans.

L’arrivo dei carabinieri e la fine della corsa

Fabrizio Corona ha scelto il modo più chiassoso per pubblicizzare il suo nuovo marchio di vestiti, confermando di non essere cambiato nonostante il lungo periodo trascorso in carcere. Decide di salutare i suoi fans napoletani e la città che ha sempre detto di amare, lanciando da un carrello elevatore alcune magliette e scattando qualche foto con le persone che lo avevano raggiunto lungo la strada.

Questa sua trovata pubblicitaria però, non ha provocato solo rumorose urla, applausi e anche qualche claclson suonato in segno di saluto. Lungo le strade di Chiaia infatti, in molti si sono trovato imbottigliati dal traffico generato proprio dal passaggio di Corona. Sono dovuti arrivare i carabinieri per far si che Fabrizio si spostasse dalla strada e facendo ripartire così le colonne che si erano ormai formate dietro al re dei paparazzi.

Sul suo profilo instagram Corona scrive: “Napoli è mia“, riferendosi alle numerose persone che sono arrivate sul posto per salutarlo e sperando in una foto insieme.