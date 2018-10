Fabrizio Corona: "Fortunatamente il Grande Fratello Vip non mi ha chiamato!"

L’ex “Re dei Paparazzi” Fabrizio Corona è stato al centro del gossip per una dichiarazione su Silvia Provvedi. Ha rivelato di non aver mai provato un forte sentimento nei suoi confronti, e i due grandi amori della sua vita sono stati la modella argentina Belén Rodríguez e Nina Morić.

Una dichiarazione che non è stata per nulla apprezzata dalla cantante de “La Donatella“, che direttamente dall’interno della casa ha dichiarato di non voler parlare più di Fabrizio Corona. Il pubblico comunque in questi giorni ha ipotizzato un possibile chiarimento tra il personaggio televisivo e Silvia Provvedi con una ospitata di Fabrizio Corona all’interno della casa più spiata d’Italia.

La voce però è stata smentita direttamente da Fabrizio Corona. Quest’ultimo, intervistato dal settimanale “Spy” ideato da Alfonso Signorini, ha dichiarato di non aver ricevuto nessuna chiamata dagli autori del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5: “Silvia Provvedi? Avevo paura che mi chiamassero nella Casa, per fortuna non l’hanno fatto!”

Fabrizio Corona nella stessa intervista ha parlato del rapporto che lo lega ancora a Nina Morić: “Sto ricostruendo il rapporto con lei, anche se non è facile. Per esempio ogni mattina viene a casa mia per preparare la colazione a Carlos e lo aiuta a fare lo zaino per la scuola. E quando lui esce di casa si emoziona sempre. Questi momenti sono tra i più belli che ho vissuto. Nina è ancora innamorata di me, io…”

In molti hanno ipotizzato che ci potesse essere un ritorno di fiamma tra Fabrizio Corona e Nina Morić, ma fin dal primo momento i due hanno dichiarato che oltre al bene reciproco non ci può essere nulla. In questi mesi, a Fabrizio Corona sono stati accostati alcuni flirt, tra cui la giovane Zoe Cristofoli, ma per il momento nell’intervista si dichiara single.