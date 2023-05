Fabrizio Corona e il farmaco per la disfunzione erettile: “Ho avuto più di 1000 donne, ecco perché lo prendo”

Fabrizio Corona, l’ex Re dei paparazzi, è tornato protagonista delle cronache con una confessione senza filtri rilasciata esclusivamente a Gurulandia. Durante l’intervista, Corona ha svelato un segreto che potrebbe far storcere il naso a molti: sembra che il suo mantenimento della linea perfetta sia dovuto all’assunzione di un farmaco per la disfunzione erettile.

Secondo le parole dell’ex paparazzo, il farmaco prescrittogli dal suo urologo non solo avrebbe effetti benefici sulla sua vita sessuale, ma agirebbe anche come un termogenico, contribuendo al dimagrimento e alla combustione dei grassi. “Me l’ha dato l’urologo. Innanzitutto è il miglior termogenico che c’è, ti fa dimagrire, bruciare grassi“, ha dichiarato Fabrizio.

La notizia ha immediatamente scatenato una serie di commenti e reazioni sui social media, dove gli utenti non hanno perso l’occasione per esprimere le loro opinioni sulla situazione. Alcuni si sono mostrati scettici riguardo all’efficacia di un farmaco per la disfunzione erettile nel promuovere il dimagrimento, mentre altri hanno espresso preoccupazione per la scelta di assumere un farmaco per scopi diversi da quelli per cui è stato prescritto.

Tuttavia, Fabrizio Corona sembra non preoccuparsi delle possibili conseguenze del suo stile di vita. Quando gli è stato chiesto se non avesse paura di mettere a rischio la sua salute, Corona ha risposto con ironia: “Almeno muoio magro“. Questa sua affermazione ha suscitato ancora più dibattito e ha fatto emergere una volta di più il suo atteggiamento controverso nei confronti della vita.

L’ex Re dei paparazzi non si è limitato a parlare della sua linea perfetta, ma ha voluto anche fare una sorta di resoconto delle sue numerose conquiste amorose nel corso degli anni. Durante l’intervista, ha dichiarato di aver avuto oltre 5.000 donne nella sua vita, a partire dal suo primo rapporto sessuale avvenuto a soli 13 anni. Con una certa dose di autoironia, Corona ha calcolato il numero di anni trascorsi dal suo esordio sessuale fino ad oggi e ha affermato: “Metti dai 18 ai 50, sono 32 anni. 32 per 365 quanto fa?“.

Le sue parole non sono passate inosservate e hanno suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti dei social media. Alcuni hanno criticato la sua vanagloria e il suo atteggiamento machista, mentre altri si sono lasciati coinvolgere dall’aneddotica e hanno espresso curiosità riguardo alla sua vita sentimentale.