Fabrizio Corona, dopo Silvia Provvedi ricomincia con Zoe Cristofoli: l’indiscrezione

Fabrizio Corona, l’ex “re dei paparazzi”, è tornato a far parlare di sé per aver archiviato definitivamente la sua storia d’amore con la cantante Silvia Provvedi – che lo ha sostenuto nel periodo più duro e buio della carcerazione – per ricominciare a sorridere con una bellissima e giovanissima ragazza di Verona, Zoe Cristofoli.

L’ex marito di Nina Moric sta cercando di ricostuire la sua vita – ed i suoi affetti – dopo il periodo della carcerazione e dei guai giudiziari, che lo hanno provato molto, ma al contempo gli hanno dato la possibilità di riflettere sulle cose più importanti nella vita, a cominciare dal figlio Carlos Maria – avuto dalla modella croata Nina Moric – con cui sta trascorrendo dei giorni di vacanza in Puglia.

Zoe Cristofoli, la nuova fidanzata di Fabrizio Corona

A lanciare per primi l’indiscrezione sulla nuova fiamma di Fabrizio Corona è stato il settimanale di gossip “Diva e Donna” – in edicola mercoledì 8 agosto – dove si dà per certa la notizia che ormai l’ex re dei paparazzi avrebbe sostituito Silvia Provvedi con Zoe Cristofoli. Ma chi è la nuova fiamma dell’imprenditore?

“La Tigre di Verona“, così chiamano Zoe per i suoi bellissimi occhi, a fronte dei suoi 22 anni ha già un folto numero di followers sui social network – il profilo di Instgram conta già 237mila followers – e stando alle immagini pubblicate nei suoi profili sui principali social network di condivisione sembra condividere con l’ex fidanzato della showgirl argentina Belen Rodriguez la passaione per i tatuaggi.

Stando alle indiscrezioni rivelate da “Diva e Donna”, Fabrizio e Zoe si sarebbero conosciuti per motivi di lavoro in Puglia, momenti che li hanno portati a conoscersi meglio e a far divampare la passione. Ed è proprio nella sua casa di vacanze in Puglia, che Fabrizio Corona ha ospitato inaspettatamente – e con il grande apprezzamento dei fan – anche l’ex moglie – e madre di Carlos – Nina Moric, per ricreare una nuova pace ed equilibrio familiare.