Fabrizio Corona: “Chiedo scusa a Silvia Provvedi, ho sbagliato"

Fabrizio Corona continua a stare al centro delle notizie di gossip a causa delle sue turbolenti storie d’amore. Ha fatto molto discutere infatti la sua relazione con Silvia Provvedi, finita in maniera brusca e per la quale la ragazza soffre ancora. Abbiamo visto più volte Silvia piangere all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, nella quale si è spesso aperta con i suoi compagni di avventura, raccontando i dettagli della rottura con Fabrizio Corona.

Durante la puntata di ieri sera, lunedì 15 Ottobre, Alfonso Signorini ha svelato che Fabrizio Corona ha rilasciato un’intervista a “Chi”, nel nuovo numero in edicola da mercoledì 17 Ottobre, nella quale chiede perdono a Silvia Provvedi per alcune sue ultime dichiarazioni.

“Ho visto Silvia piangere in tv. Ho sentito le sue parole. Sono tutte vere, tutte giuste. Lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l’ho amata. Bisogna aver le p…e per chiedere scusa, per dire che ho sbagliato” – ha dichiarato Corona ai giornalisti – “Quando ho fatto quelle dichiarazioni mi è successo un fatto grave. Sono stato derubato in casa e ho sporto denuncia. Mi hanno rubato quella che per me era la “pensione”, il futuro per mio figlio Carlos. Ho iniziato a vivere nell’inferno.”

Fabrizio Corona ha continuato la sua intervista per Chi, ammettendo di aver passato un periodo orribile, davvero infernale, all’interno del quale purtroppo ha coinvolto anche le persone che gli stavano accanto. Adesso si sente molto più sereno e riascoltando le parole cariche di commozione di Silvia, si sente pronto a tornare sui suoi passi e a chiederle perdono.

Durante l’intervista, l’ex re dei paparazzi ha parlato di Silvia con molto affetto, descrivendola come una ragazza all’apparenza forte, ma in realtà molto fragile, e che adesso si sente pronto a dargli affetto, a farla sorridere di nuovo. Corona ha poi chiarito che vorrebbe riavvicinarsi a lei per affetto, e non più per amore.

Si ipotizza quindi un eventuale chiarimento tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, il quale potrebbe richiedere di entrare in Casa per aver l’opportunità di chiarire con lei e di chiederle perdono. Tuttavia però Silvia Provvedi ha rimarcato più volte il fatto di non voler aver più niente a che fare con il suo ex ragazzo, dichiarandosi pronta e determinata a lasciarsi alle spalle questa tormentata e sofferta storia d’amore.