Fabrizio Corona attacca nuovamente Barbara D’Urso: "Sembra il Ken umano!"

Fabrizio Corona per l’ennesima volta ha voluto tirare in ballo la sua nemica Barbara D’Urso lanciandole una frecciatina su Instagram. L’ex re dei paparazzi infatti facendo riferimento all’arresto del Ken Umano, molto amico e spesso ospite di Barbarella, ha puntato il dito contro di lei accusandola di non averne parlato durante la puntata di Domenica Live andata in onda ieri 14 ottobre 2018.

“Ma perché non parla dell’argomento della settimana? Perché proprio lei che sembra il Ken umano non parla dell’argomento della settimana?” ha chiosato Corona. Nei giorni scorsi lo stesso aveva anche voluto dire una sua opinione sul successo di Temptation Island Vip nei confronti del Grande Fratello Vip 3 e dei suoi protagonisti.

Effettivamente in molti infatti si sono accorti che i concorrenti di Ilary Blasi spesso si sono ritrovati all’interno del parterre di Barbara D’Urso mentre quelli di Simona Ventura paiono essere stati presenti solamente a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Queen Mary non ha mai nascosto il suo rapporto con Mara Venier che in questo periodo sembra scontrarsi spesso proprio con la conduttrice di Domenica Live.

Dunque Fabrizio Corona continua a tenere sotto controllo ogni movimento di Carmelita mentre lei sembra non voler trattare minimamente gli argomenti riguardanti l’ex re dei paparazzi. Anche poche ore fa, sulla sua Instagram Stories, Fabrizio ha voluto criticare aspramente la trasmissione di Carmelita Domenica Live ma soprattutto i suoi ospiti Karina Cascella e Daniele Interrante, per finire con l’eliminato del Grande Fratello Vip 3 Valerio Merola.

“Quel vecchio coi capelli lunghi che racconta cose di 50 anni fa” lo ha infatti definito Corona che sicuramente non si fermerà qui ma continuerà con i suoi attacchi e le sue critiche nei confronti della D’Urso. D’altronde i rancori tra i due continuano dal lontano 2013 quando la conduttrice non gradì una foto in cui Corona mostrava il figlio di Barbara con la sigaretta in mano.