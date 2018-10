Fabrizio Corona ancora contro Ilary Blasi e la sua ospitata al GF Vip: "Veto pesantissimo, si spaventa!"

In queste ultime ore se ne sono lette e dette di ogni in merito alle parole rilasciate dalla conduttrice Ilary Blasi durante la diretta del Grande Fratello Vip 3 andata in onda ieri sera lunedì 15 ottobre 2018 su Fabrizio Corona. Dopo la puntata infatti l’ex re dei paparazzi ha voluto punzecchiare la signora Totti sul suo profilo Instagram mentre per quanto riguarda Silvia Provvedi ha voluto chiedere scusa.

Dopo giorni di lacrime e accuse, pare proprio che Fabrizio sia voluto ritornare sui suoi passi e rilasciare una intervista al settimanale Chi che sarà in edicola domani mercoledì 17 ottobre 2018. Pochi minuti fa sempre sul suo profilo Instagram ha continuato a scagliarsi contro Ilary Blasi ma questa volta per il veto impostogli nel presenziare come ospite al Grande Fratello Vip.

Nonostante Ilary infatti lo abbia invitato in trasmissione per un confronto pubblico, ora la presentatrice non vorrebbe concedergli il diritto di replica. “Peccato che Ilary Blasi il diritto di replica non vuole concedermelo, perché si spaventa, mi ha messo un veto pesantissimo, dopo un accordo già trovato” ha infatti reso noto Corona a tutti i suoi follwer.

“Forse per i due anni di silenzio? O forse è difficile dialogare in diretta con una persona colta, preparata, che legge e studia… o forse è più semplice attaccarla, senza far sì che lei si possa difendere. Ilary Blasi, io sono qui, sto aspettando solo te. @striscialanotizia @le_ieneshow @gf_vip3” ha infatti proseguito Corona sottolineando la sua mancata partecipazione che doveva avvenire giovedì prossimo.

Non ci resta dunque che attendere novità in merito magari da Ilary Blasi o dal Grande Fratello stesso anche perchè sarebbe veramente interessante vedere un confronto tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona soprattutto dopo quanto emerso nelle scorse settimane. Attendiamo dunque un nuovo video su Instagram che sicuramente Fabrizio non mancherà di postare per i suoi amati seguaci.