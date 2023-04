Ezio Greggio lancia un appello alla madre di Enea e scatena le polemiche

La storia di Enea, il neonato affidato dalla madre alla Clinica Mangiagalli di Milano, ha toccato il cuore e l’anima di molte persone. Sono diversi coloro che si stanno prodigando affinché abbia tutte le cure e il sostegno necessario. Tra l’altro, sembra che una famiglia si sia fatta avanti per adottarlo. Sono anche diversi gli appelli lanciati alla madre biologica affinché torni. Ezio Greggio, conduttore televisivo, ha lanciato anche lui il suo appello, ma è stato sommerso dalle polemiche.

Nel suo profilo social, ha postato un video, un appello alla madre del piccolo Enea pregandola di tornare e che non deve sentirsi sola perché potrà avere tutto il sostegno e supporto necessario. Infatti, il conduttore si rivolge in questo modo alla madre: “Torna, resterai anonima e ti daremo una mano. C’è tutto il reparto che ti sta aspettando nell’anonimato, nessuno dirà nulla… nomi, cognomi. Avere un bambino è una grande fortuna. Ci metteremo in tanti a darti una mano. Prendi il tuo bambino che merita una mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la mamma vera”.

Un appello che, però, è stato causa di diverse polemiche e critiche da parte del popolo della rete. Le sue critiche nascono dal fatto che abbia fatto una differenziazione tra mamma vera e adottiva. Una polemica che ha causato molti attriti e parole al vetriolo. Tra i commenti, qualcuno lo invita a rivedere le sue posizioni dal momento che i genitori adottivi sono genitori veri al pari di quelli biologici.

Secondo il popolo di Internet, il conduttore non ha solo offeso la madre di Enea, ma anche tutte le madri adottive che si prodigano ogni giorno per i propri figli dandogli amore e affetto. Secondo altri, avrebbe aggiunto soltanto altro dolore a quello già presente.

Molti avrebbero preferito si tacesse soprattutto in casi come questi. Inoltre, affermano che i genitori adottivi meritano lo stesso rispetto degli altri e non sono finti, come ha ammesso il conduttore.