Eva Henger attacca nuovamente Francesco Monte: "È un ragazzo ribelle”

Sembra proprio che non siano ancora passati i dissapori di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte a maggior ragione adesso che l’ex tronista sta partecipando al Grande Fratello Vip 3. L’ucraina infatti ha nuovamente attaccato Francesco come del resto aveva già fatto durante una sua ospitata nel parterre di Domenica Live da Barbara D’Urso.

Eva infatti non avrebbe per niente apprezzato la visibilità data al ragazzo da Mediaset che per ben due volte sarebbe stato premiato con la sua partecipazione nel cast del reality show di Ilary Blasi. “Bisognava aspettare prima di premiarlo. Magari facendogli fare altro, in modo che avesse il tempo di capire i suoi errori. Non dico che lui non abbia il diritto di avere altre possibilità ma ciò che ha fatto non è stata una cosa giusta. Per cui convocarlo al Gf Vip non è stato un messaggio educativo nei confronti dei giovani” ha chiosato Eva a Nuovo Tv.

Oltretutto la Henger ha rincarato la dose asserendo che Monte sarebbe un ragazzo ribelle che non riesce a rispettare le regole. La stessa ha voluto dire la sua ritornando all’esperienza in Honduras e al caso del canna-gate che li ha visti protagonisti di un caso mediatico: “Spero che abbia imparato dall’esperienza fatta all’Isola dei famosi, non si può fare sempre tutto ciò che si vuole. Quando si firma un contratto accettando le regole, si è in dovere di rispettarle”.

Eva sembra anche puntare il dito sul presunto flirt nato proprio tra Francesco e Giulia Salemi sottolineando che secondo lei il ragazzo non è ancora pronto per una nuova relazione visto che è ancora innamorato di Cecilia Rodriguez. Forse l’attrazione fisica è solo da parte della blogger che si è avvicinata a lui solamente perchè è un bel ragazzo ma nulla più.

Nei giorni scorsi Eva ha ribadito a Barbara D’Urso di non aver ricevuto nessuna azione legale da parte di Francesco Monte per le sue accuse mosse a L’Isola dei Famosi ma non è detto che, dopo queste affermazioni, il Grande Fratello non decida per un confronto tra i due.