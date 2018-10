Enzo Iacchetti lancia un singolare appello: "Vorrei una donna tra i 37 e i 42 anni"

Enzo Iacchetti, il popolare conduttore del tg satirico di “Striscia la Notizia” da sempre in coppia con Ezio Greggio – è tornato a far parlare di sé dopo la bella intervista rilasciata qualche settimana fa a “Vieni da me”, dove nel salotto di Caterina Balivo aveva presentato al pubblico per la prima volta il figlio.

L’attore comico e presentatore se da un lato ha registrato un successo dietro l’altro dal punto di vista professionale, cosa diversa sembra esserlo nel campo dei sentimenti, dove ancora stenta a trovare l’anima gemella. Da qui la singolare decisione di lanciare un appello, affinché i fan si mobilitino per trovare la giusta compagna a Iacchetti.

L’inaspettato annuncio di Enzino Iacchetti

E’ successo tutto per caso, sicuramente nulla di programmato, bensì lasciato all’improvvisazione, quella che è tanto nelle corde del celebre conduttore televisivo. Ospite del programma radiofonico “Un giorno da pecora” – in onda su Rai Radio 1 – ha regalato dei simpatici siparietti, oltre che dare l’inatteso annuncio.

Tra gli amori di Enzo Iacchetti c’è anche quello con l’ex velina Maddalena Corvaglia, con cui però ha rotto definitivamente. Oggi il conduttore dichiara di essere single da due anni e dietro insistenza dei condutttori del programma radiofonico ha stilato un identikit anagrafico della sua donna ideale: “Direi dai 37 ai 42 anni. Se volessimo fare una appello per trovarne un’altra“.

Tra le caratteristiche che dovrebbe avere la nuova fidanzata, Enzino Iacchetti ha precisato di preferire una donna con un senso dell’umorismo. Una qualità indispensabile per chi come lui fa questo mestiere e che proprio in questi giorni si trova a confrontarsi contro chi sembra non capire ed apprezzare la satira, come appunto Vittorio Feltri.

Sul celebre giornalisti Iacchetti dice: “Vittorio Feltri non ha un gran senso dell’umorismo, io lo conosco da quando lo battevo alle corse dei cavalli, al trotto, in alcune gare tra vip – per poi aggiungere – “mi sono spiaciute le sue parole contro Striscia, abbiamo fatto quel tipo di satira che non fa male” – quindi ha concluso dicendo – “Vittorio su, ridi, dai. A noi lui fa ridere, le cose che dice sono veramente comiche“.