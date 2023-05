Enrico Ruggeri si candida per prendere il posto di Fabio Fazio: "Mi piacerebbe"

L’addio di Fabio Fazio a mamma Rai per passare sul canale NOVE della Warner Bros. sta facendo ancora discutere. Oltre per il suo contratto faraonico (si parla di circa 10 milioni per quattro anni), il conduttore lascia il tanto acclamato “Che tempo che fa” per fare spazio a un nuovo format che dovrà prendere il suo posto.

Tanti i nomi fatti nel corso delle ultime settimane, quello più gettonato è legato ad Alessandro Cattelan. Al momento però, oltre ad alcune indiscrezioni, in casa Rai pare che non sia stata fatta nessuna scelta, seppure stanno vagliando alcuni nomi da piazzare nei prossimi palinsesti di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

La candidatura di Enrico Ruggeri

Tra i volti che si sono canditati per prendere il posto di Fabio Fazio troviamo Enrico Ruggeri. Il cantante di “Polvere”, ospite a Rai Radio 1 nel programma radiofonico “Un giorno da pecora“, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, non nasconde che gli piacerebbe una nuova opportunità sul piccolo schermo dopo tanti anni.

L’artista tra l’altro ricorda di avere avuto l’ultima opportunità in Rai nel 2019/2010, in cui condusse solamente sette puntate di “Una storia da cantare” ottenendo un discreto successo: “Dopo sono stato messo in panchina, forse perché, paradossalmente, il mio programma costava troppo poco e c’era poco da inzuppare il pane”.

Quindi, interpellato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro in merito a prendere il posto di Fabio Fazio, l’artista non nega che gli piacerebbe un’altra chance: “Se avessi quella macchina da guerra che ti consente di avere quegli ospiti volentieri, anche perché dubito che Obama sia stato a ‘Che tempo che fa’ unicamente perché c’era Fazio…Nel caso di una chiamata sarei pronto? Un salotto dove c’è narrazione, si sorride e si fa cultura è il mio pane. Mi piacerebbe“.

Si tratta sicuramente di un posto ambito per avere quella fascia d’orario in Rai, ma pare abbastanza difficile che i vertici di Viale Mazzini possano pensare a Enrico Ruggeri per prendere il suo posto. Difatti, proprio perché si tratta di un orario piuttosto delicato, si punterà quasi sicuramente a volti già rodati e amati dal pubblico. Per il sito de “Il Messaggero” comunque il ritorno di Enrico Ruggeri in Rai potrebbe avverarsi, magari in un’altra fascia d’orario e con un programma più piccolo dedicato alla musica italiana e non solo.