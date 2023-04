Enrico Papi sbotta: "Avete rotto i cog***ni"

Dopo i commenti di Michelle Hunziker, che pochi giorni fa ha attaccato le fake news ed i titoli sensazionalistici utilizzati da tanti portali online per catturare maggiori click, e quindi più introiti pubblicitari, arriva ora lo sfogo di un altro big del mondo dello spettacolo italiano. A sbottare questa volta è stato il conduttre Enrico Papi, che ha affidato a Twitter un messaggio che lascia traspirare tutta la sua irritazione.

“AVETE ROTTO I CO***ONI!!!!”, esordisce a lettere maiuscole il Tweet pubblicato dal presentatore di “Scherzi a parte”. ” Non avete altro da scrivere ???!!!!!“, chiede nel messaggio, che fa chiaramente riferimento ad alcuni titoli di giornale pubblicati su di lui negli utlimi giorni. Tutto è cominciato da una notizia intitolata “Addio Enrico Papi, hanno provato di tutto: non c’è più nulla da fare“, un titolo allarmistico che ha fatto il giro del web ed allarmato moltissime persone.

In realtà, una volta entrati all’interno della pagina riportante l’articolo, il riferimento era ad una trasmissione televisiva condotta da Papi che è stata chiusa prima di quanto previsto, e non di notizie allarmanti sullo stato di salute del presentatore, come invece poteva far pensare il titolo forviante.

“Scusate il linguaggio“, continua il messaggio postato dal 58enne, “ma non è la prima volta, quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denuncie (sic)”. Ecco quindi che Papi, colpito dalle fake news che circolano online, passa al contrattacco, minacciando di passare per vie legali, dopo essere stato nelle ultime settimane più volte vittima di accadimenti simili.

Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni, il conduttore potrebbe essere presto annunciato come uno degli opinionisti della nuova edizione del reality di Mediaset “L’isola Dei Famosi“, che sarà presentato da Ilary Blasi. Nel ruolo di opinionista dovrebbe fare ritorno Vladimir Luxuria, mentre Papi potrebbe prendere il posto di Nicola Savino.