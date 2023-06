Enrico Papi parla di Ilary Blasi: "Mai una lite, è più probabile l’amore. È il mio tipo"

Enrico Papi, noto volto della televisione italiana, si è recentemente affacciato sul palcoscenico de L’Isola dei Famosi, ma non come conduttore, bensì come opinionista. In una recente intervista, l’amatissimo presentatore ha svelato alcuni retroscena riguardanti la sua partecipazione al popolare reality show.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, quando Mediaset ha proposto a Papi di unirsi a L’Isola dei Famosi, quest’ultimo non ha mai pensato di assumere il ruolo di conduttore. “La conduzione era già assegnata a Ilary Blasi, lo sapevo benissimo“, ha affermato sorridendo. Nonostante ciò, ha ammesso che la figura dell’opinionista lo diverte molto e gli ricorda i tempi di “Papi quotidiani” e dei pettegolezzi sui personaggi famosi. “Certo, sapevo che sarei stato un po’ ingombrante“, ha scherzato.

Un punto su cui molti si sono interrogati riguarda la presunta tensione tra Enrico Papi e Ilary Blasi. Papi ha smentito categoricamente le voci di tensione con Ilary Blasi, affermando che tra loro c’è un bel rapporto. Ha ricordato di aver conosciuto Ilary quando aveva solo 17 anni durante una telepromozione di Sarabanda, e l’ha subito apprezzata per la sua personalità divertente e la sua bellezza. Ha affermato che lei è il tipo di donna che gli piace, così come sua moglie, simpatica e cinica al punto giusto. Ha scherzosamente commentato che con Ilary sarebbe più probabile avere una storia d’amore piuttosto che una lite.

Durante l’intervista, è emerso anche un lato più personale di Enrico Papi. Negli ultimi tempi, infatti, si è mostrato spesso sui social in pose mezzo nudo. Quando gli è stato chiesto il motivo, Papi ha spiegato che in televisione sembra più in carne di quanto non sia nella realtà. Pertanto, sui social, si concede di mostrarsi più in forma per dimostrare l’efficacia delle sue diete. Ha confessato che sua moglie Raffaella Schifino non è del tutto d’accordo con questa scelta.

Enrico Papi ha anche parlato del suo legame con Mediaset, la sua casa televisiva. Pur avendo trascorso alcuni anni su altre reti, come Sky e Tv8, il conduttore si sente parte della famiglia di Mediaset. Ha ricordato con affetto il momento in cui Silvio Berlusconi lo ha notato mentre faceva zapping in televisione vestito da ape e ha deciso di portarlo nella sua azienda. “Da allora, a Mediaset mi sento a casa“, ha affermato con gratitudine.

L’intervista si è conclusa con una nota di ironia, quando Enrico Papi ha riaffermato un concetto espresso sette anni fa: la televisione italiana necessita di un ricambio generazionale. Nonostante siano passati sette anni, Papi ha scherzato dicendo che la situazione è rimasta la stessa. Ha riconosciuto che ci sono alcune situazioni che sembrano “usucapione” di determinate fasce di palinsesto, ma ha sottolineato che lui non occupa la televisione in modo fisso e che per alcuni anni ha lasciato il mondo televisivo per poi fare ritorno con grande passione.

Enrico Papi ha vissuto alti e bassi nella sua carriera televisiva, ma ha dimostrato una grande resilienza nel superare gli ostacoli e tornare con successo nel mondo dello spettacolo. Ora, ne L’Isola dei Famosi, l’opinionista mostra tutto il suo talento e la sua ironia, regalando al pubblico momenti di intrattenimento e leggerezza.