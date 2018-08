Emma Marrone pubblica foto con frangia: la gaffe epocale di Federica Pellegrini

Emma Marrone, la popolare cantate e coach del talent show di “Amici”, dopo essersi intrattenuta recentemente in un atipico show in taxi con Duca40 – facendo diventare virale l’improvvisata interpretazione del brano “Estate” che è diventato ormai virale – ed aver replicato seccamente ad un fan inviperito nei suoi confronti, è tornata a far parlare di sé per un vecchio scatto, rispolverato e pubblicato come sempre sui suoi profili social, scatenando l’apprezzamento dei fan, più o meno famosi.

Dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza in Sicilia, nella meravigliosa cornice della storica città balneare di Cefalù, Emma Marrone ha forse voglia di apportare qualche cambiamento al suo già bellissimo e perfetto look – tanto preso di mira dai leoni della tastiera -, in particolar modo vorrebbe forse rifarsi la frangetta.

La gaffe di Federica Pellegrini

L’artista ha pubblicato, infatti, nelle scorse ore sui suoi profili nei principali social network di condivisione un suo scatto risalente al 2013, che la ritrae in bianco e nero con i capelli mossi che le mettono in evidenza la frangetta, un look che con tutta probabilità la Brown vorrebbe replicare, nella speranza che ciò possa piacere ai fan.

Stando ai tanti like e commenti ricevuti i follower della cantante sembrano proprio aver non solo capito che quella era una foto del passato, ma anche la reale intenzione dell’artista. Tra i tanti però c’è stato chi ha frainteso, inciampando in una clamorosa gaffe, come è accauduto alla nuotatrice Federica Pellegrini.

La celebre sportiva ha infatti scritto alla Marrone: “Ma quanto stai diventando fi*a? Anche più di prima“, parole che lasciano intendere l’evidente fraintndimento in cui è incorsa, per poi rimediare e scrivere “Bene, foto del 2013, ok“. Uno scivolone epocale per la Pellegrini, compreso pienamente dall’amica, che replica prontamente: “Ero fi*a perché ero giovane“, dimostrando ancora una volta grande ironia e spontaneità.