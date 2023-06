Emma e la maternità surrogata: "Sono single, ma non sola"

Emma Marrone rilascia, per Vanity Fair, un’intervista a Michela Murgia parlando di sentimenti e famiglia. Questa discussione approfondita offre uno sguardo privilegiato sulle idee di entrambe le donne riguardo alla famiglia, mettendo in luce concetti di condivisione e comunità. Emma Marrone, amata cantante italiana, ha sempre suscitato grande interesse riguardo alla sua vita sentimentale. Tuttavia, la sua dichiarazione di essere single, ma non sola, sorprende e fa riflettere.

Emma chiarisce subito il suo punto di vista: “Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un partner“. La cantante afferma che, sebbene ci siano momenti in cui desidererebbe avere qualcuno con cui condividere la propria vita, non è disposta a stabilire una relazione con chiunque solo per combattere la solitudine. Essere single non significa necessariamente essere soli, poiché Emma ha molte famiglie di cui può fare affidamento.

Quando parla di famiglia, Emma va oltre la visione tradizionale e sostiene che non sia qualcosa di predefinito o limitato. La cantante è molto legata a quattro persone che rappresentano il suo rifugio, coloro su cui può sempre contare. Questo, per lei, dimostra che la famiglia non si riduce al nucleo familiare tradizionale, ma può essere creata attraverso legami significativi e amorevoli. Emma sottolinea quanto sia difficile trovare un compagno in questi tempi, poiché molte persone sembrano ancora essere bloccate da vecchi schemi di pensiero.

“A volte mi ritrovo con le amiche e diciamo tutte la stessa cosa: trovare un uomo che non abbia paura di noi, di quello che siamo state capaci di diventare, è molto difficile“, confessa l’artista. Dopo aver affrontato una battaglia contro il cancro uterino, la cantante ha dovuto sottoporsi a un intervento per rimuovere un’ovaia. Questa esperienza ha influenzato la sua prospettiva sulla maternità, spostando la sua attenzione prioritaria sulla musica. Emma afferma che la sua priorità attuale non è diventare madre, ma non esclude completamente l’idea di avere figli in futuro.

Nonostante le sfide che ha affrontato, Emma si apre alla possibilità della gestazione per altri, affermando: “Non ho resistenze ideologiche, ma la scelta ce l’ho: se volessi potrei ancora farlo da me con la fecondazione“. La cantante sostiene che l’Italia rappresenta un ostacolo per le donne single che desiderano intraprendere questo percorso, poiché le leggi richiedono la presenza di un partner per accedere alle procedure di fecondazione assistita.

Questa restrizione viene definita da Emma come una visione medievale della genitorialità, che non riflette le esigenze e le scelte delle donne moderne. Le parole di Emma Marrone in questa intervista sono un’occasione per riflettere sulla nostra visione della famiglia, delle relazioni e della maternità. Emma ci invita a considerare nuovi modelli di famiglia e a sfidare gli stereotipi di genere che spesso limitano la nostra comprensione delle relazioni umane.