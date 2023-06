Emilio Fede contro Mara Venier: "Ricordati che non eri nessuno"

Non ha avuto peli sulla lingua il giornalista Emilio Fede nel commentare il lavoro della conduttrice Mara Venier nel corso di un intervento sui social. L’ex direttore del TG4 ha infatti lanciato parole durissime nei confronti della presentatrice di Domenica In, proprio in occasione del discorso fatto da Mara per l’ultima puntata della stagione dello show domenicale della rai.

“Un’ultima puntata per me non facile“, ha dichiarato Mara, che pochissimi giorni fa ha subito la grave perdita del genero Pier Francesco Forleo, ricordato anche in apertura del talk show. Forleo, direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai, era sposato con la figlia di Mara, Elisabetta Ferracini, ed è deceduto pochi giorni fa a soli 62 anni.

Non è chiaro se sia stata questa frase particolare a far sbottare Fede o se in generale il suo intervento fosse diretto all’intera condizione della Venier, ma il suo commento è stato durissimo. “Mannaggia la miseria, ricordati Mara che non eri nessuno” ha commentato Emilio Fede sorridendo in un video postato su Instagram e diventato immediatamente virale, nel quale il suo sfogo arriva proprio dopo l’audio della Venier in merito all’ultimo episodio di Domenica In.

Il 91enne non ha spiegato come mai abbia scagliato questo insulto alla Venier, né ha voluto chiarire se la sua antipatia nei confronti della conduttrice della Rai sia nata da un episodio recente in particolare oppure se sia nata da episodi pregressi. Fatto sta che il giornalista, che in questi giorni sta pubblicando su Instragram molti post e dirette in merito alla scomparsa del suo amico Silvio Berlusconi, è salito nuovamente alle cronache con questo suo filmato.

Mara Venier non ha al momento dato alcuna risposta ai commenti postati sul web dall’ex direttore del TG4, probabilmente ancora stretta con la sua famiglia in seguito all’improvviso lutto che ha subito negli scorsi giorni.