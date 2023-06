Emanuele Filiberto di Savoia: "Abdicherò in favore di mia figlia". Vittoria, la regina 19enne di un trono che non c’è

Una notizia rivoluzionaria sta scuotendo le fondamenta della tradizione monarchica. Vittoria di Savoia, la giovane principessa di soli 19 anni, è pronta a prendere il timone della dinastia Savoia, sbaragliando le antiche regole di successione. Questo evento epocale è il frutto di una decisione coraggiosa da parte del padre di Vittoria, Emanuele Filiberto di Savoia, che ha annunciato ufficialmente il suo abdicamento in favore della figlia.

Tutto ebbe inizio tre anni fa, nel giorno del suo 16º compleanno, quando Vittorio Emanuele le donò un trono ipotetico, grazie a un decreto formale che abolì la Legge Salica, la quale per secoli aveva limitato la successione al trono ai soli eredi maschi. Fu così che il nonno di Vittoria, Vittorio Emanuele, diede il suo benestare a un cambiamento che avrebbe scosso l’intera famiglia reale.

Oggi, Emanuele Filiberto di Savoia ha dichiarato pubblicamente il suo sostegno a Vittoria, affermando: “Abdicherò in favore di mia figlia. Sono certo che farà meglio di me. Tra poco, in Europa, ci saranno più regine che re.” Queste parole profetiche aprono la strada a un nuovo corso per la monarchia, una strada in cui il potere e la responsabilità non dipendono più dal genere, ma dalla capacità e dalla dedizione.

Vittoria di Savoia, con la sua giovinezza e determinazione, si prepara a diventare la prima principessa Savoia a guidare la dinastia e ad assumere un trono che, sebbene esistente solo a livello simbolico, ha già rappresentato la famiglia reale in importanti occasioni, come i funerali di Papa Benedetto XVI. “È il miglior regalo che il nonno potesse farmi“, aveva dichiarato la principessa qualche anno fa, con la consapevolezza di quanto fosse rivoluzionario il gesto compiuto dalla sua famiglia.

L’avvento di Vittoria di Savoia sulla scena del potere monarchico rappresenta un importante passo avanti nella lotta per l’uguaglianza di genere. La sua ascesa al trono dimostra che le donne possono essere leader forti, capaci e determinate tanto quanto gli uomini. È un messaggio di speranza per tutte le ragazze che desiderano infrangere gli stereotipi di genere e realizzare i propri sogni, senza limiti imposti dalla società.Oltre a essere un’importante figura di riferimento per l’uguaglianza di genere, Vittoria di Savoia ha la possibilità di portare nuova linfa vitale alla monarchia italiana.

La sua giovinezza e la sua prospettiva fresca potrebbero favorire un dialogo più aperto con il popolo, stimolando un maggiore interesse e coinvolgimento nei confronti della monarchia stessa. Nonostante il trono italiano sia puramente simbolico, l’ascesa di Vittoria di Savoia segna un nuovo inizio e una rinnovata speranza per una società più inclusiva e aperta al cambiamento.