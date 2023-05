Elisabetta Canalis torna sul ring in un match di kickboxing

Elisabetta Canalis, dopo aver trionfato in una sfida epica l’anno scorso, si prepara per un nuovo duello sul ring che scuoterà il cuore di tutti coloro che si riuniranno attorno alla Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition, che si svolgerà presso la maestosa Reggia di Venaria, alle porte di Torino. L’incontro avrà luogo il prossimo 24 giugno.

La sua avversaria sarà Angelica Donati, pronta a mettere alla prova la forza e la destrezza di Elisabetta in uno scontro di kickboxing nello stile kick light. L’anno scorso, questa modella e attrice proveniente dalla terra sarda ha fatto il suo debutto alla Reggia di Venaria Reale, affrontando con audacia Rachele Muratori sul ring.

In quell’occasione, Elisabetta ha regalato uno spettacolo memorabile, incantando gli occhi dei suoi amici e della sua famiglia. Tra il pubblico erano presenti il suo amato marito, Brian Perri, e la loro dolce figlia, Skyler Eva. Con grinta unica e una fame di vittoria impressionante, la showgirl ha sconfitto la giovane studentessa di 21 anni, che studiava Lingue all’Università di Bologna.

Durante la premiazione la Canalis aveva un grande sorriso sulle labbra e gli occhi pieni di determinazione. La passione per la kickboxing ha accompagnato l’attrice italiana per molti anni. Quando si trova in Italia, Elisabetta si allena con Angelo Valente, un tempo campione del mondo di questa disciplina e ora suo allenatore e mentore.

Grazie a lui la sua abilità e la sua tecnica si sono affinate nel corso del tempo. Il 18 giugno del 2022 Elisabetta ha fatto il suo esordio come atleta di kickboxing, affrontando proprio Rachele Muratori nella Night of Kick and Punch 12 – Black Tie Edition, nella stessa magnifica cornice della Reggia di Venaria. Quella sera, la sua performance ha entusiasmato gli spettatori, lasciando senza parole anche il suo orgoglioso allenatore, Angelo Valente.