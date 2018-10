Elisa Isoardi, il commento di Nadia Toffa: "So di cosa parli perché mi hanno dato addirittura per morta"

Elisa Isoardi, la nuova conduttrice del cooking show di Rai 1 “La Prova del Cuoco”, è stata – suo malgrado – al centro dell’attenzione mediatica a causa di un episodio decisamente spiacevole. Alcune testate giornalistiche hanno ripreso e distrto ad arte alcune dichiarazioni rilasciate dalla stessa conduttrice nel 2014 al settimanale diretto da Sandro Mayer “DiPiù”.

Le ultime notizie, infatti, riportavano che la Isoardi avesse un tumore,cosa che ha fatto molto preoccupare i tanti fan della conduttrice in ansia per le sue condizioni di salute. Per smentire e mettere a tacere questo becero gossip, la Isoardi è stata costretta a pubblicare un post su Instagram, dove ha definito queste ultime notizie come delle vere e proprie fake news.

Il commento di Nadia Toffa a sostegno di Elisa Isoardi

La compagna del vicepremier Matteo Salvini ha spiegato in un lungo post pubblicato sul suo profilo nel noto scial network di condivisione Instagram, che la sua patologia afferente le corde vocali è stata trattata e risolta nel giro di poco tempo, ma che nulla aveva a che fare con malattie più gravi. Una cosa che ha specificato per rispetto nei confronti di chi sta veramente combattendo con gravi malattie.

Tra i tantissimi commenti di solidarietà per Elisa Isoardi, è arrivato anche quello dell’inviata e co-conduttrice Nadia Toffa, che per prima si è ritrovata a essere vittima delle bufale: “Mi spiace. È sempre brutto. So di cosa parli perché mi hanno dato addirittura per morta” – per poi proseguire – “Hai ragione nel dire che c’è del giornalismo serio fortunatamente in Italia“.

La Toffa, la cui ultima opera letteraria “Fiorire d’inverno” è uscita da poco in libreria, conclude il suo commento alla Isoardi scrivendo: “Un abbraccio a te e felice che tu non abbia avuto nulla“. Inutile dire che la conduttrice de “La Prova del Cuoco” è stata felice del messaggio ricevuto da Nadia Toffa: “Onorata della tua risposta cara Nadia perché per me e per tanta gente tu sei la forza che si materializza! Avanti“.